4. Jeder wartet für sich allein

Wie reagieren Kunden, wenn sie sich von anderen ausgebremst fühlen? Mit einem solchen Fall befasste sich das Landgericht Mainz im Mai 2017: Ein Mann hatte versucht, jemanden mit einem Schal zu erwürgen – der andere habe sich in der Warteschlange eines Schnellrestaurants vorgedrängelt. Das Urteil: sechs Jahre Haft.

Der Psychologe Stanley Milgram hat die sozialen Mechanismen des Vordrängelns untersucht. In den Achtzigerjahren schickte er seine Studenten auf die Straßen New Yorks. Sie sollten sich jeweils an die vierte Position einer Schlange drängeln und sagen: „Entschuldigung, ich möchte gern hier stehen.“ In 46 Prozent der Fälle begegnete man den Eindringlingen mit offener Feindseligkeit. Milgram wunderte sich: Was war mit den übrigen 54 Prozent? Warum blieben hier trotz des Regelbruchs die Studenten unbehelligt?

Seine Antwort: Warteschlangen sehen zwar aus wie soziale Gebilde, sie sind es aber nicht. Der Mensch bleibt einsam, wenn er wartet. Wäre die Schlange eine Gruppe mit all ihren sozialpsychologischen Eigenschaften, hätte es vermutlich für 100 Prozent der Studenten Prügel gesetzt. Echte Gruppen können Revolutionen lostreten. Der Einzelmensch in der Warteschlange ist nicht selten so duldsam wie ein Lamm.

Dennoch kommt es auch dort zu Tumulten – wenn Wartende fürchten, trotz langen Anstehens leer auszugehen. US-Forscher wie Richard Larson benutzen für dieses Phänomen ein deutsches Wort: Angst. An vielen Flughäfen suchen Mitarbeiter vor den Pass- oder Sicherheitskontrollen deshalb gezielt nach Passagieren, deren Maschine in Kürze abhebt. Die anderen Wartenden reagieren mit Verständnis. „Es ist wie in der Notaufnahme beim Arzt“, sagt Larson: „Wenn du dir einen Finger gebrochen hast und nach dir kommt jemand mit einer Schussverletzung, wird die übliche ‚First come first serve‘-Regel außer Kraft gesetzt.“

Einige Firmen drehen den Spieß um. Klassisch ist die Strategie der Manhattan Savings Bank, die sich einen Flügel in die Schalterhalle stellte und zu Stoßzeiten einen professionellen Pianisten engagierte. Aus einer lästigen Pflicht wurde ein kulturelles Erlebnis. Einige beschwerten sich jetzt, weil ihnen die Wartezeit in der Schlage zu kurz vorkam.