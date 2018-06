Google zählt zu den erfolgreichsten Internetunternehmen. In Europa hat die Suchmaschine einen Marktanteil von 90 Prozent. Der Mutterkonzern Alphabet erzielte im vergangenen Jahr hauptsächlich mit Werbung ein Vorsteuerergebnis von 24 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Die Daimler AG kam auf 14,7 Milliarden Euro – mit der Produktion von Automobilen.

Aber so erfolgreich das Unternehmen ist, nicht jeder liebt es. Zwar nannte der frühere Chef Schmidt einmal „Offenheit“ seine „Religion“, und tatsächlich fördert die Suchmaschine allerhand zutage – aber Google erfährt im Gegenzug auch viel über die Nutzer. Etwa welchen Weg sie zur Arbeit gegangen sind, welche Produkte sie kaufen möchten, wie ihre Telefonnummer lautet (siehe auch Seite 149, „Leichte Sprache“).

Nicht nur wegen der Sorge der Europäer um ihre Daten, auch ob der enormen Marktmacht hat Google diesseits des Atlantiks viel Ärger. Seit Margrethe Vestager 2014 EU-Wettbewerbskommissarin wurde, nimmt der Druck zu. Im September 2017 verhängte sie eine Strafe von 2,4 Milliarden Euro gegen Google, weil die Suchmaschine bei Preisvergleichen Konkurrenten benachteiligt habe, das Unternehmen hat dagegen Berufung eingelegt. Im März dieses Jahres sagte Vestager, dass sich die EU die Möglichkeit offenhalten müsse, Google zu zerschlagen. Das amerikanische »Time Magazine« bezeichnete daher die Kommissarin als „Googles schlimmsten Albtraum“.

Wer derart unter Druck ist, braucht Freunde. Google suchte sie unter anderem in der Wissenschaft. So fördert der Konzern nicht nur das Berliner Humboldt-Institut. Auch in Frankreich, Spanien, Belgien und Polen fließt Geld in die akademische Welt. In Brüssel und London werden Thinktanks gefördert. Mit den Google-Zuwendungen wird die Regulierung der Internetwirtschaft, Big-Data und künstliche Intelligenz erforscht. Es werden Aufsätze geschrieben, Studien erstellt, Dissertationen veröffentlicht. Wissenschaftliche Publikationen füllen nicht nur die Regale von Universitätsbibliotheken. Sie liefern auch Argumente, beeinflussen Menschen und lenken Debatten. So stellt sich die Frage, wem Google mit den Forschungsmillionen hilft? Der Wissenschaft? Oder sich selbst?

Zwischen 2012 und 2019 werden 11,25 Millionen Euro von Google in das Berliner Humboldt Institut geflossen sein. Zusätzlich zahlt das Unternehmen zwischen 2017 und 2019 jährlich bis zu 750 000 Euro, wenn das Institut von anderen Geldgebern Mittel in gleicher Höhe einwirbt. „Dies dient dazu, die Finanzierungsbasis zu verbreitern“, sagt Wolfgang Schulz, einer der Direktoren. Die Überweisungen aus Kalifornien machten im Jahr 2017, so Schulz, rund 65 Prozent des Gesamtetats aus. Auch andere Unternehmen wie KPMG, Cisco oder die Deutsche Bank geben Geld. Aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung fließen Steuergelder.