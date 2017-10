Der Gott der kleinen und großen Dinge

Vergesst nicht, breite Straßen mit Schatten spendenden Bäumen anzulegen“, schrieb er 1902 seinem Sohn Dorab, in einem Brief, der sein Vermächtnis werden sollte. „Vergesst nicht, viel Platz zu schaffen für Rasen und Gärten. Reserviert große Flächen (...) für hinduistische Tempel, mohammedanische Moscheen und christliche Kirchen.“

Die perfekte Stadt war sein Traum. Eine Stadt, die zwar Standort wäre für einen Industriebetrieb, in der Arbeiter und Angestellte aber gut leben sollten. Dafür hatte er Bücher studiert. Dafür hatte er in Pittsburgh mit Stahlkochern und in Cleveland mit Managern gesprochen; hatte Kennedy, Sahlin & Co. konsultiert, die berühmtesten Metallurgen Amerikas. Rastlos suchte er nach Ideen. Er wusste, er hatte nicht mehr viel Zeit. Fotos von damals zeigen ihn bereits von Krankheit gezeichnet, die Wangen eingefallen, um die melancholischen Augen tiefe Schatten.

Jamsetji Nusserwanji Tata, geboren 1839. Parse. Kaufmann. Visionär. Seine Vorfahren waren zoroastrische Priester, sein Vater war Händler. Er begann mit Baumwolle. Es war die Zeit des indischen Baumwoll-Booms, als der amerikanische Bürgerkrieg die Produktion in den Südstaaten zum Erliegen brachte und Händler in Bombay mit einer einzigen Schiffsladung reich wurden. Auch Jamsetji, bekannt für die Qualität seiner Ware, machte ein kleines Vermögen. Doch Reichtum, so wollte es sein Glaube, verpflichtet. Wohlstand, sagen die Parsen, die Zarathustra huldigen und das Feuer anbeten, muss allen zugute kommen. Für ein Unternehmen, sagte Jamsetji einmal, sei die Kommune kein zusätzliches Element, sondern „der Grund seiner Existenz“.

Charles Page Perin, Ingenieur und Landmesser, beschrieb die Begegnung mit dem weißbärtigen Mann, der einen Hut wie ein Rohr trug und eines Tages in seinem Büro stand: „Ein Fremder mit einem eigenartigen Gewand kam herein. Er starrte mich still an, und dann sagte er langsam: ‚Ich glaube, ich habe den Mann gefunden, den ich suche. (...) Ich werde ein Stahlwerk in Indien bauen. (...) Wir werden es dort bauen, wo Sie es vorschlagen. Ich werde die Rechnung bezahlen. Werden Sie mit mir nach Indien kommen?‘“ Perin notierte: „Natürlich war ich verblüfft, aber Sie wissen nicht, welchen Charakter und welche Kraft sein Gesicht ausstrahlte. Und Liebenswürdigkeit dazu.“

*

Jamsetji überzeugte nicht nur Perin. Er überzeugte Geologen und Ingenieure, Arbeiter in den USA, Wales, England und Deutschland. Sie alle gingen nach Indien, um ein Stahlwerk zu bauen. Sie fanden Eisenerz im Berg Gorumahisani im Nordosten Indiens. Sie fanden Kohle und Kalkstein, und schließlich fanden sie auch Wasser. In der Nähe der Ortschaft Sakchi stießen sie auf den Zusammenfluss von Subarnarekha und Kharkai.

Am 27. Februar 1908, 40 Jahre nach der Gründung von Tata Sons Ltd., wurde der Grundstein gelegt für die Tata Iron and Steel Company Limited (TISCO), die später umbenannt wurde in Tata Steel. Gleichzeitig begannen die Arbeiten an Indiens erster geplanter moderner Stadt. Sie bauten Straßen und Häuser für die Arbeiter. Sie bauten Schulen für ihre Kinder, Krankenhäuser für ihre Eltern und Frauen und Hochschulen für die Kinder der Kinder. 1919 wurde Sakchi umbenannt in Jamshedpur, zu Ehren Jamsetjis, der Bahnhof der Stadt erhielt den Namen Tatanagar. Heimat des ersten Stahlwerks des Subkontinents. Fundament von Indiens erstem Wirtschaftsimperium.

Die Gründer bauten eine komplette Stadt. Bis heute ist sie ein Modell für ein anderes, ein funktionsfähiges Indien

Jamshedpur wurde die Stadt, die Jamsetji sich erträumte. Allein die Liste der gemeinnützigen Einrichtungen, die hundert Jahre später 700 000 Einwohnern zur Verfügung stehen, übertrifft die aller vergleichbaren indischen Städte. Da ist das Tata Main Hospital mit mehr als 850 Betten und 168 Ärzten; da ist das Lady Meherbai Tata Memorial Hospital, das sich Krebspatienten widmet; auch Tatas Schwesterfirma Tinplate, die in Jamshedpur Dosenblech herstellt, betreibt ein Krankenhaus. Tatas Firmen finanzieren und leiten Grundschulen, technische Institute und neun Community Center, in denen Mädchen Sticken lernen, Frauen mit Näharbeiten an die Selbstständigkeit herangeführt und arbeitslose Männer ausgebildet werden. Und es gibt 21 Family Planning Center, in denen sich die Einwohner über Empfängnisverhütung informieren und sterilisieren lassen können. In 800 umliegende Dörfer entsendet Tata Ärzte, Handwerker und Entwicklungshelfer.

Doch damit nicht genug. 22000 Wohnungen unterhält allein Tata Steel in Jamshedpur. Der Konzern betreibt Country Clubs und Golfplätze, Akademien für Reiten, Bogenschießen und Fußball. Das Sportstadion? Von Tata Steel erbaut. Kanalisation, Wasserund Stromversorgung werden von der Tochterfirma Jamshedpur Utilities & Services Company Ltd. (JUSCO) gewährleistet, die auch die Straßen betreut. Und wer Herrn G. S. Basu besucht, General Manager Water Management bei JUSCO, der erfährt, dass über 490 Kilometer Leitungen täglich 250 Liter Wasser pro Person zur Verfügung gestellt werden. Nirgendwo in Indien, sagt Basu, gebe es besseres Trinkwasser; darüber hinaus liege die Stromsicherheit bei 99,5 Prozent, der Strom, den sie selbst produzieren, kostet weniger als im Landesdurchschnitt. Vergangenes Jahr haben sie 53000 Bäume gepflanzt, 1,5 Millionen sind es seit 1997.

*