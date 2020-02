Das Projekt entstand 2015, in jenem Jahr, in dem besonders viele Menschen aus Krisengebieten ins Land kamen. Auf der Website können Geflüchtete Fragen stellen, außerdem werden sie mit Experten und freiwilligen Helfern zusammengebracht. Die Plattform verzeichnet mehr als 10 000 regelmäßige Nutzer pro Monat, darunter auch immer mehr Menschen, die schon länger hier sind und sich beispielsweise das erste Mal fragen, wie das geht, so eine deutsche Steuererklärung. Wefugees ist zu einer Institution geworden, seit Kurzem unterstützt das Deutsche Rote Kreuz die Arbeit des gemeinnützigen Unternehmens.

Was heute gut läuft, war in den Anfangsjahren schwierig. Ein paar Mal wusste Cornelia Röper nicht, wie es weitergehen sollte, nicht mal ob. Zum Beispiel, als sie erfuhr, dass gemeinnützige Unternehmen wie Wefugees von all den Förderungen ausgeschlossen waren, die sie aus der Start-up-Szene kannte. „Die Absage hat es uns echt schwer gemacht“, sagt sie. Plötzlich standen sie nicht nur ohne Geld da, sondern auch ohne Aussicht auf Geld. Die anfängliche Begeisterung ihres Vaters, „ein sehr strukturierter Betriebswirt“, für das Tun seiner Tochter verwandelte sich in Sorge. Zu jener Zeit beendete er jedes Telefonat mit der Frage: Wann suchst du dir einen richtigen Job? Ihre Antwort: Das ist ein richtiger Job, vor allem ein wichtiger.

Als Gründerin brauche man einen Dickkopf, sagt Röper. Als Gründerin eines gemeinnützigen Unternehmens einen noch dickeren. Um sich zu finanzieren, schulten Röper und ihre Mitgründerin andere Beratungsstellen in Sachen Digitalisierung. Außerdem warben sie Spenden ein. „Wir waren gezwungen, kreativ zu werden.“ Außerdem sparten sie, wo es nur ging, im Winter saßen sie in einem günstigen Coworking Space ohne Heizung und aßen beinahe jeden Tag Nudeln mit Tomatensoße.

Cornelia Röper ist 29 Jahre alt und stammt aus einem Dorf in der Pfalz. Ihr Vater arbeitet in der Logistik bei Daimler. Durch ihn habe sie die Zahlenwelt kennengelernt und sei zu der Überzeugung gekommen, dass unter dem Strich etwas übrig bleiben sollte. Ihre Mutter habe eher den sozialen Part übernommen. Die Grundschullehrerin blieb zu Hause, solange Röper und ihre drei jüngeren Geschwister klein waren. Später war sie in allen möglichen Elternbeiräten aktiv und Integrationshelferin für ein Mädchen mit Downsyndrom. „Ich bin wohl irgendwas dazwischen“, sagt Röper. Den Begriff Social Entrepreneur findet sie treffend. Sie wollte immer etwas tun, das der Gemeinschaft nützt. Ihr soziales Unternehmen sollte aber, wie jedes andere auch, finanziell auf sicheren Beinen stehen. Für den passenden Studiengang, Unternehmensmanagement an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, zog sie nach der Schule ins nahe gelegene Berlin.

Gut vier Jahre nach der Gründung von Wefugees steckt Röper mitten in einem anderen Projekt. Sie ist Geschäftsführerin einer GmbH, die die Vermittlungsplattform Mitpflegeleben auf die Beine gestellt hat. Die Website, die im Oktober 2019 online ging, ist eine Vergleichsplattform für ambulante Pflegedienste und Altenheime und soll die erste Anlaufstelle für Pflegebedürftige und deren Angehörige werden. Auch die Anbieter sollen profitieren, denn sie müssen keine Werbung schalten, um auf der Plattform vertreten zu sein. Zudem können sie darüber gegen eine monatliche Gebühr ihr Belegmanagement abwickeln. Hinter Mitpflegeleben stehen 16 Gesellschafter aus der Sozialwirtschaft, darunter die Caritas, die Johanniter und die Diakonie. Röper nennt die Plattform deshalb auch „das größte ökumenische Start-up Deutschlands“.

Bei der Umsetzung von Mitpflegeleben profitierte sie vom Wissen, das sie beim Aufbau von Wefugees gesammelt hatte. Viele an sich tolle Projekte für Migranten seien gescheitert, weil man sie an der Zielgruppe vorbeigeplant habe, sagt sie. Wiederkehrendes Feedback helfe, damit der Fokus klar bleibe und die richtige Motivation da sei. „Weil wir immer wieder die Leute sehen, für die wir das machen.“ Das Team von Mitpflegeleben ist bunt gemischt: ehemalige Start-up-Mitarbeiter, jahrelang auf Expansion getrimmt, klassische Unternehmer und natürlich die Leute aus der Wohlfahrt. Die wohl wichtigste Person in der Produktentwicklung sei eine Pflegedienstleiterin, die weiß, wie genau die Plattform später benutzt wird.