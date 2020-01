Einen guten Teil ihrer Zeit verbringen die Schüler allerdings nicht in den Schulhäusern. Bürgermeister Eble hat dem schuleigenen Heimatclub seinen Sitzungssaal – „den nutzen wir sonst ohnehin nur alle paar Wochen für ein paar Stunden Gemeinderatssitzung“ – und dem Bläserorchester seinen Rathauskeller überlassen. Der Weltreligionen-Club der Schule trifft sich in der Unterkirche, das Nutztiere-und-Nutzpflanzen-Projekt packt auf einem 20 Fußminuten entfernten Biobauernhof mit an, die Technikschüler werden in der Lehrwerkstatt des Aluminiumwerks unterrichtet. Auf diese Weise wird die Schule ins Dorf und das Dorf in die Schule gebracht. Im Gegenzug sind nämlich rund 40 Rentnerinnen, Mütter, Ingenieure und andere Freiwillige aus dem Ort jede Woche für ein paar Stunden als freiwillige Lernhelfer in der Schule tätig.

Man darf sich die Ganztagsschule nicht als Einrichtung vorstellen, in der jeder macht, was er will. Auch dort scheitern jedes Jahr ein bis zwei Prozent der Schüler. „Wir werfen uns hier keine rosafarbenen Wattebäusche zu“, sagt Ruppaner, ihr Lernexperiment lebe nicht von diffuser Toleranz, sondern dank klarer Regeln. Letztlich, sagt der Rektor, während er seinen Laptop aufklappt, gehe es bei alledem um Haltung.

Auf seinem Bildschirm ist jetzt eine Präsentation mit Fotos von üppig gedeckten Tischen und Kleinkindern zu sehen, die sich widerwillig füttern lassen. „So funktioniert klassisches Lernen: Die Schüler müssen auslöffeln, was man ihnen als Standardmenü vorsetzt.“ Ein paar Klicks weiter sieht man ein Büfett mit unterschiedlichsten Speisen. „Das ist unser Ansatz: Wir eröffnen das Büfett und definieren die Tischmanieren, aber essen muss natürlich jeder selbst. Es muss auch jeder Lernpartner selbst dafür sorgen, sich das Essen so zuzubereiten, dass es ihm schmeckt.“

Das scheint zu funktionieren, denn bei den standardisierten Vera-Vergleichstests, die Achtklässler überall in Deutschland jedes Jahr absolvieren, schneiden die Wutöschinger überdurchschnittlich gut ab. Ruppaner klickt sich durch die Ergebnisse seiner Schüler in den Kernfächern Englisch, Mathe und Deutsch: Überall ist der Anteil der schwächsten Arbeiten geringer als im Gemeinschaftsschulendurchschnitt. Noch auffälliger aber ist, dass der Anteil der besten Ergebnisse deutlich über dem Durchschnitt der Gemeinschaftsschulen und oft sogar über dem der Realschulen des Landes liegt. „Wir hängen bei uns weniger Schüler ab als andere Schulen. Und wer richtig gut ist, kann bei uns auch richtig Gas geben“, erläutert Ruppaner.

Wie ist ein solches Experiment an einer staatlich finanzierten und reglementierten Schule überhaupt möglich? Ist es legal, die klassischen Prinzipien von Lehren und Lernen über den Haufen zu schmeißen? Und falls ja: Wieso tun es nicht mehr Schulen?