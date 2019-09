Mößleins Sortierung kostet pro Tonne Plastikmüll 200 Euro. Henning Wilts vom Wuppertal Institut schätzt die Kosten heutiger Anlagen auf die Hälfte. Mößleins Technik rechnet sich dennoch. Durch die exakte Trennung kann die Anlage laut Mößlein hochwertige Sekundärrohstoffe im Wert von 1000 Euro pro Tonne liefern, „und das weltweit, denn für Kunststoffe gibt es einen globalen Markt“.

So könnte aus Plastikmüll eine wertvolle Ware werden. Besonders in weniger entwickelten Ländern, in denen 30 bis 40 Prozent des Kunststoffabfalls in der Umwelt landen, wäre das ein guter Anreiz für mehr Recycling. 2021 will Mößlein sein Geschäft daher in Ländern wie Vietnam oder Thailand beginnen. Doch auch mit deutschen Betreibern ist er im Gespräch.