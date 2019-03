Ihre Mutter Leontina trägt einen geblümten Kittel, sie will sofort zeigen, was die beiden in den vergangenen vier Wochen geschafft haben, und führt vor, wie sie die Spitzen der Bluse von Hand genäht hat. „An die aufwendige Stickerei des alten Hemds haben wir uns gar nicht rangetraut“, sagt Margareta Toma mit einem Lachen. „Aussichtslos. Ich arbeite ja auch in der Getränkefabrik als Sekretärin. Das hier war genug Arbeit!“

Der Hanfstoff der Bluse ist so steif wie ein Pappkarton. Was müsste die Bluse kosten, damit die Frauen einigermaßen daran verdienen? Und: Wer will so etwas heute überhaupt noch tragen? Vielleicht könnten die Cojocs ein Geschäft für die Leute aus Beiuș werden. Bestellungen gibt es ja genug. Die Frage ist nur, wer sie herstellen kann. Ab 500 Euro soll man sie bei Bihor Couture kaufen können.

Diana Dabaran ist geschickt genug, sich an einem kleinen Modell für Frauen zu versuchen. Wenn sie von ihrer Arbeit in der Stadtbibliothek von Beiuș nach Hause kommt, setzt sie sich vor den riesigen Fernseher und stickt bunte Blüten auf das weiße Lammfell. Ein Drittel der Arbeit an einer Frauenweste hat sie in den vergangenen Wochen geschafft. „Ich habe immer schon gerne Handarbeiten gemacht, Makramee zum Beispiel“, sagt die 45-Jährige. „Das hier ist schwierig, macht aber Spaß, weil es hübsch ist.“

Die Bibliothekarin vergleicht ihr Werk immer wieder mit einem Erbstück, das ihr Ana Florea gegeben hat. Sie wird es schaffen. Bis das Jäckchen allerdings geliefert werden kann, wird es noch eine Weile dauern. Wie lange? Diana Dabaran lacht und zuckt mit den Schultern. Keine Ahnung. Bis sie eben fertig ist. Hetzen lässt sich hier niemand. Kampagne hin oder her: Erst mal gibt es Zuika, den hausgebrannten Zwetschgenschnaps und dazu selbst geräucherten Speck und Käse. Dann geht es weiter. ---