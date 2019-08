Hausgemachte Verwirrung

Ein zentrales Ergebnis Ihrer Studie ist, dass Unternehmen die Schuld weder auf die Digitalisierung schieben können, die angeblich alles immer komplizierter mache, noch auf den Kunden, der ständig mehr fordere.

Bischof: Genau. Unsere Studie identifiziert vier Haupttreiber von Komplexität (siehe Erläuterungen auf Seite 95). Die drei wichtigsten entstammen unmittelbar dem unternehmensinternen Bereich. Damit wird klar, dass die Komplexität, unter der viele Unternehmen stöhnen, zu einem großen Teil hausgemacht ist und damit auch gemanagt werden kann.

Woran lässt sich denn erkennen, ob ein Unternehmen daran erstickt?

Rudolph: Ich würde die Perspektive der Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellen: Wie nehmen sie oder die Teams Komplexität wahr? Und dann zeigt sich immer wieder das gleiche Muster: Wenn keine Veränderungsfähigkeit oder -bereitschaft in einer Organisation vorhanden sind, wird Komplexität schnell als hemmend und einengend, als unüberwindbares Hindernis gesehen.

Was wäre ein Paradebeispiel für mangelnde Veränderungsbereitschaft?

Rudolph: Der Klassiker sind sicher die traditionellen Warenhauskonzerne mit ihren vielen Hierarchieebenen, die auf Stabilität, auf Bewahren ausgerichtet waren. Dieses starre Korsett hat verhindert, dass die Anpassungsfähigkeit der Organisation im Vordergrund stand. Komplexität wurde auf fast allen Ebenen als negativ und bedrohlich wahrgenommen. Irgendwann sagten sich die Mitarbeiter: Das sitzen wir aus, der Boom des Onlinehandels geht auch wieder vorbei. Der Rest der Geschichte ist bekannt.

Amazon hat es besser gemacht.

Rudolph: Ja, natürlich. Der Unternehmensgründer Jeff Bezos hat von Anfang an Prinzipien eingeführt, die alle darauf ausgerichtet waren, dass die Organisation Veränderungen besser selbst in Gang setzt, als ihnen hinterherzulaufen. Er hat beispielsweise nie eine Null-Fehlerrate, sondern eine von 20 Prozent als Ziel proklamiert. Wenn die Mitarbeiter sich nicht trauen, Fehler zu machen, sind sie nicht innovativ und probieren nichts Neues aus. Oder der Gedanke des Two-Pizza-Teams: Projekte sollen nur in kleinen Teams vorangetrieben werden und nicht in großen Gremien, wo vieles zerredet wird. Also sollen zwei größere Pizzen ausreichen, das Team am Abend eines langen Arbeitstages satt zu machen.

Hilft es großen Konzernen, auf der „grünen Wiese“ kleine Inseln mit geringer Komplexität zu installieren, Labs, Akzeleratoren und andere Innovationsbrutstätten, wo die Mitarbeiter genau diese Freiheitsgrade haben – um dann die Ergebnisse in die große Organisation diffundieren zu lassen?

Rudolph: Die Idee mit den kleinen Parallelwelten funktioniert so lange, wie die Veränderungen in der Umwelt des Unternehmens relativ langsam voranschreiten. Aber sie funktioniert nicht mehr, wenn sich das Kerngeschäft verändern muss.

Als einen der Hauptverursacher von Komplexität haben Sie die Planungs- und Budgetierungsprozesse identifiziert. Aber das erscheint doch paradox: Durch Prognose kann man doch Schneisen in den Dschungel schlagen. Alles wird besser plan- und durchschaubar.

Bischof: Das dachten wir anfangs auch – je mehr und je detaillierter die Planung, desto weniger Komplexität. Man ist frühzeitig den Problemen auf der Spur und kann gegensteuern. Aber unsere Befragung zeigt, dass es genau umgekehrt ist. Als wir die Ergebnisse den befragten Unternehmen vorstellten, hörten wir von den Managern Kommentare wie „Jawohl, endlich sagt’s mal einer“. Die Budgetierungs- und Planungsprozesse sind viel zu kompliziert geworden. Es kann doch heute niemand mehr voraussagen, was in einem Jahr passiert. Zu viel Planung mindert die Anpassungsbereitschaft, man beraubt sich damit der nötigen Flexibilität.

Rudolph: Diese Budgetierungsprozesse mit ihren mehrfachen Feedback-Schleifen nehmen ja teilweise Monate in Anspruch. Jeder muss angeben, welchen Umsatz er machen wird und wie sich in seinem Bereich die Kosten entwickeln werden. Und alle wissen, dass es nur eine Luftübung ist. Aber sie wird halt immer wieder exerziert.

Was wäre der bessere Weg?

Rudolph: Man könnte eine ungefähre Spanne mit plus/minus fünf oder zehn Prozent angeben und auf dieser Basis einen Worst Case und einen Best Case errechnen. Exaktheit in der Planung ist, wo Disruption stattfindet, nur noch eine Illusion.

Unklare Zuständigkeiten oder zu viele Hierarchieebenen, so ein weiteres Ergebnis Ihrer Untersuchung, führen dazu, dass viele Mitarbeiter das Unternehmen nicht mehr verstehen. Google hat eine Zeitlang das Gegenteil praktiziert – und sämtliche Hierarchieebenen abgeschafft, bis hoch ins Topmanagement. Besonders erfolgreich war das Experiment aber nicht.

Bischof: Larry Page und Sergey Brin, die Gründer und Chefs, waren auf einmal direkte Ansprechpartner für die Entwickler. Der Leitgedanke war, dass der Verzicht auf Hierarchiestufen dazu führen würde, dass man besser und schneller miteinander arbeiten kann. Im Ergebnis allerdings reduzierte dieser radikale Schnitt die Effizienz. Page und Brin hatten kaum noch Zeit, sich um strategische Fragen zu kümmern, weil sie ständig mit Anfragen der Programmierer überschüttet wurden. Es wurde dann wieder eine Hierarchiestufe dazwischengeschaltet – und beide Seiten konnten sich wieder stärker um ihre originären Aufgaben kümmern. Diese zusätzliche Hierarchieebene wirkt wie ein Stoßdämpfer beim Auto.

Rudolph: In der Regel ist es eine Führungsfrage: Wie viel Hierarchie soll mein Unternehmen haben? Lasse ich zu, dass wichtige Mitarbeiter an zu vielen Aufgaben ersticken? Wollen wir jedem neuen Trend hinterherlaufen? Das ist vor allem dann der Fall, wenn der strategische Fokus und das Leistungsversprechen nicht klar definiert sind. Dann kommt es oft zu einer Inflation von letztlich nicht zielführenden Projekten, in denen die besten Mitarbeiter lange gebunden sind. Da findet fast so etwas wie eine Selbstparalyse statt.

Wie lautet also Ihre Empfehlung?

Rudolph: Strategische Präzisierungen sind sicherlich sinnvoll. Noch viel wichtiger ist es aber, eine Kultur aufzubauen, die Veränderung, Innovation und Anpassung zulässt oder am besten sogar fördert.

Aber wenn Sie mit 100 Unternehmenschefs reden, werden vermutlich alle sagen, dass sie genau das schon in die Wege geleitet oder zumindest ganz oben auf die Agenda gesetzt haben.

Rudolph: Es ist nicht entscheidend, ob ein Vorstandsvorsitzender Veränderungsbereitschaft offiziell als neue Leitlinie verkündet oder ob sie nur auf einer Agenda steht. Das Thema Komplexität erfordert einen Kulturwandel in den Unternehmen. Vor allem müssen wir wesentlich stärker in Teams denken und weniger in Einzelverantwortlichkeiten.

Haben Sie ein Beispiel dafür, wie ein solcher Kulturwandel konkret aussehen könnte?

Rudolph: Wir haben überlegt, wie man Empowerment am besten fördert, also die Bereitschaft der Mitarbeiter, sich anzustrengen und Veränderungen im Unternehmen voranzutreiben, und haben in einem Lebensmittel- sowie einem Elektronikmarkt Elemente von Gamification eingeführt.

Was genau haben Sie gemacht?

Rudolph: Die Mitarbeiter konnten selbst entscheiden, wo und wie im Laden sie wichtige Produkte platzieren. Sie bekamen also ein Stück Autonomie. Außerdem erhielten sie per App Informationen, wie sich ihre Entscheidungen auf den Umsatz der Produkte ausgewirkt hatten – auch im Vergleich zu anderen Filialen. Wir haben also über den Wettbewerb einen Anreiz für Verhaltensänderungen gesetzt. Die Filialen sind gegeneinander angetreten.

Und was kam dabei heraus?

Rudolph: Die begrenzte Autonomie der Mitarbeiter bewirkte deutlich mehr Umsatzsteigerung als alle Verkaufstrainings zuvor. Wenn es darum geht, komplexe Herausforderungen zu bewältigen, müssen wir mehr Vertrauen in die Teams haben. Man muss ihnen Feedback geben, damit sie sehen, ob sie auf dem richtigen oder auf dem falschen Weg sind.

Und wie ging es anschließend in diesen Märkten weiter?

Rudolph: Einige Filialleiter, die ohnehin einen eher dezentralen Ansatz verfolgen, haben den Mitarbeitern ihre Autonomie belassen. Sie haben ja gesehen, dass die Ergebnisse in die richtige Richtung zeigten.

Und die anderen?

Rudolph: Die machten weiter wie früher. Es störte sie, dass die Mitarbeiter auf einmal ständig Fragen stellten, Vorschläge machten, Anweisungen in Zweifel zogen. Die Regionalverkaufsleiter mussten bei ihren Visiten in den Filialen alles Mögliche ausdiskutieren. Da stand dann der Mitarbeiter am Regal und sagte: „In meiner App hab ich aber gesehen, dass wir mehr von diesen Tablets verkaufen, wenn wir sie nicht hier präsentieren, sondern dort drüben.“ Das Management wollte das nicht zulassen – und machte alle Änderungen wieder rückgängig. ---