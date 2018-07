Capri war die Liebesinsel, aber auch die Insel des Umsturzes, auf der führende Bolschewisten die Revolution in Russland vorbereiteten. Um die Jahrhundertwende propagierte hier der Rohkost-Apostel und Nudist Karl Wilhelm Diefenbach die freie Liebe und den Vegetarismus. In den Zwanzigerjahren entdeckten Intellektuelle wie Walter Benjamin oder Ernst Bloch auf Capri eine vormoderne, archaische Gesellschaft, das Gegenbild zur kapitalistischen Moderne. In den Dreißigerjahren wurde Capri zum Zufluchtsort jüdischer Emigranten. Die Insel war für ihre Besucher immer wieder Experimentierort einer neuen Welt.

Ist das mehr als eine Projektion?

Der Süden ist auch ein Ort der realen Erfahrung. Die Dialektik von Sehnsucht und Abwehr durchzieht das Verhältnis zum imaginierten und realen Süden. In der Antike war man davon überzeugt, dass in der Hitze des Äquators keine Menschen leben könnten. Deshalb waren die portugiesischen Seefahrer im 15. Jahrhundert sehr überrascht, als sie am Äquator grüne, fruchtbare Landschaften vorfanden. Die Menschen, die dort lebten, hatte man ursprünglich für von der Sonne schwarz gebrannte Teufel gehalten.

Lange herrschte die biblische Vorstellung von den drei menschlichen Rassen als den Söhnen Noahs. Die beiden wohlgeratenen Söhne und ihre Nachkommen besiedeln Asien und Europa, die Nachkommen des dritten Sohnes, des bösen, verruchten Ham, besiedeln Afrika. Das waren diffamierende, rassistische, auch angstbesetzte Bilder. Später wurden sie ambivalenter.

Als man in Europa den Osten noch nicht kannte, vermutete man dort, wo die Sonne aufgeht, das irdische Paradies. Als man die Region besser kennenlernte und mit ihr Handel trieb, verschoben sich europäische Paradies-Vorstellungen in den unbekannten Süden. Noch im heutigen Bild des Strandes als Inbegriff populärer Glücksvorstellungen reproduzieren sich solche Bilder eines südlichen Paradieses.