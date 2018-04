Ich habe in Moskau einmal eine Wohnung gekauft, bei einem eigentlich sympathischen Ehepaar, hinterher freundeten wir uns dann an. Aber wie fast jeder moskowitische Immobilienkauf gipfelte unser Geschäft in einem Showdown im Schließfachraum einer Bank: Dort hatten auf Rat der Makler und Juristen die Verkäufer alle Papiere deponiert, die ich als Käufer zur endgültigen Inbesitznahme der Wohnung benötigte. Im Schließfach lagen sie, bis das Katasteramt das Geschäft registriert hatte. Danach trafen wir uns im Safe-Raum und wechselten die Schlüssel: ihr Schlüssel für die Papiere gegen meinen Schlüssel für ein anderes Schließfach, in dem ich zuvor die Kaufsumme hinterlegt hatte, bar, abgezählt von den Verkäufern. Schlüssel gegen Schlüssel, alles kulminierte in zwei Handgriffen hinter verschlossenen Bankkellertüren.

Vor dem Deal hatte ein Makler mir geraten: „Am besten befördern Sie die Rubelscheine in einer Sporttasche in der U-Bahn, das ist am ungefährlichsten, da schöpft niemand Verdacht.“ ---