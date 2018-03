Dass die BMW-Werker dem Roboter, der in einer Reihe mit ihnen arbeitet, einen Namen gegeben haben, ist Ausdruck eines tiefgreifenden Wandels: Noch vor wenigen Jahren wurden Roboter in Montagehallen nur geduldet, wenn sie zum Schutz der Menschen hinter Metallgittern ihren Dienst verrichteten. Inzwischen verbreiten sie keine Angst mehr und sind Kollegen geworden. Das ist nicht zuletzt das Verdienst der Firma Pilz, die sich als „Botschafter der Sicherheit“ bezeichnet.

Das schwäbische Familienunternehmen in Ostfildern bei Stuttgart – mehr als 2200 Mitarbeiter, 306 Millionen Euro Umsatz im Jahr 2016, weltweit 40 Tochtergesellschaften, 70 Prozent Exportanteil – zählt zu Deutschlands heimlichen Weltmarktführern. Heimlich auch deshalb, weil Pilz seine Produkte – elektronische Kontroll- und Überwachungsgeräte, Sensoren, Schalter und Steuerungen – ausschließlich an Hersteller und Betreiber von Maschinen und Anlagen verkauft. Das für Laien anschaulichste Pilz-Produkt ist das Sicherheitsschaltgerät PNOZ (Pilz-Not-Aus-Zwangsgeführt), das in einem Schaltschrank verbaut und über jenen berühmten roten Not-Knopf angesteuert wird, der gut sichtbar an unzähligen Industriemaschinen und -anlagen angebracht ist – vom Montageband über Verpackungsmaschinen und Druckerpressen bis zu Achterbahnen, Windrädern und Theaterkulissen.

Das patentierte Gerät, dessen Name weltweit zum Gattungsbegriff geworden ist, kappt im Notfall nicht einfach die Stromzufuhr, sondern stoppt die Maschine so kontrolliert, dass dabei nichts kaputtgeht, keine Last herunterfällt und die Maschine auch schnell wieder anlaufen kann. PNOZ gilt laut Pilz als das weltweit am häufigsten eingesetzte Sicherheitsschaltgerät. Es hat dem Unternehmen – neben Sensoren, Lichtgittern, Laserscannern, Kamera- und Steuerrungssystemen – einen Namen in Sachen Sicherheit gemacht.

1948 als Glasbläserei gegründet, fertigt Pilz zunächst Glasapparate für die Medizintechnik und Quecksilberschaltgeräte. In Zeiten des Wiederaufbaus von Fabriken nach dem Krieg verlegt sich das Unternehmen auf Kontroll- und Überwachungsbauteile für Maschinen – zum Beispiel sogenannte Zweihandbediengeräte für Pressen, die ihren Bediener zwingen, die Hände während der Bewegung der Presse aus der Gefahrenzone zu nehmen.

Peter Pilz, der Sohn des Firmengründers, setzt später immer stärker auf Elektronik und speicherprogrammierbare Maschinensteuerungen, deren Absatz er durch erste Tochtergesellschaften forciert.

Als er 1975 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kommt, führt seine Frau das Lebenswerk ihres Mannes fort. Zunächst stellt Renate Pilz einen Manager ein, 1994 übernimmt sie selbst die Geschäftsführung, die sie Anfang dieses Jahres an ihre Tochter und ihren Sohn übergeben hat. Unter der Leitung der Senior-Chefin steigt die Mitarbeiterzahl der Pilz GmbH & Co. KG von 400 auf 2200; sie ist es, die dafür sorgt, dass Pilz fast 20 Prozent seines Umsatzes in Forschung und Entwicklung investiert und sich eine eigene „Denkfabrik“ für die smarte Produktion leistet.

So ist Pilz auch schon länger an den Robotern dran. Geschätzte 1,8 Millionen standen 2016 weltweit in den Fabriken (etwa 200 000 hierzulande), in zwei Jahren sollen es schon drei Millionen sein, und Deutschland ist der fünftgrößte Roboter-Markt der Welt. Die meisten von ihnen sind noch klassische Industrieroboter, die ihr Werk mit enormer Kraft und hohem Tempo in Schutzkäfigen verrichten. Doch mittlerweile kommen immer häufiger Leichtbauroboter mit geringerer Traglast und menschlichem Bewegungstempo zum Einsatz, die sich ohne Schutzzäune Arbeitsbereiche mit den Beschäftigten teilen. Die am weitesten fortgeschrittenen sogenannten kollaborativen Roboter (Cobots) erlernen sogar Bewegungen, die man ihnen zeigt. „Früher galt es, Mensch und Maschine möglichst sicher zu trennen“, sagt Pilz’ oberster Innovationsmanager Klaus Stark. „Jetzt wird das Prinzip auf den Kopf gestellt: Mensch und Maschine arbeiten am selben Ort und zur selben Zeit wie Kollegen zusammen.“

Das Potenzial für diese Mensch-Roboter-Kollaboration gilt als riesig – in der Pflege, beim Putzen im Haushalt, im Operationssaal, zunächst aber vor allem bei der Automatisierung einfacher Montagearbeiten. „Die niedrigen Einstiegspreise und das große Medieninteresse an der Technologie lösten einen regelrechten Hype aus“, schrieb das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) 2016 in einer Studie über die „ersten Erfahrungen von Anwenderunternehmen“ mit Cobots und bilanzierte: „Die neue Technologie funktioniert! Doch sind die neuen Roboter wirklich sicher?“

Ein Jahr zuvor hatte ein solcher im Kasseler Volkswagenwerk einen jungen Arbeiter getötet; beim Einrichten des Roboters wurde er von dessen Arm erfasst und gegen eine Metallplatte gedrückt. Der Fall sorgte weltweit für Schlagzeilen und nährte Ängste, dass diese Maschinen nicht nur Jobs gefährden, sondern überdies eine tödliche Gefahr bei der Arbeit darstellen könnten. Allerdings handelte es sich um einen klassischen Industrieroboter im Sicherheitskäfig.