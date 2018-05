Der einstige Skeptiker Ralf Koenzen sieht heute durchaus die Vorteile: „Einerseits lassen sich große Einsparungen erzielen, zum Beispiel bei der Anschaffung der Server-Hardware, beim Strom für Betrieb und Kühlung sowie bei den Ausgaben für Wartungspersonal. Außerdem muss man sich nicht um die Aktualisierung eventuell genutzter Programme oder um System-Backups sorgen, das erledigt der Cloud-Anbieter.“ Das lohne sich nicht nur für große Firmen. „Weil man den Umfang der Dienste dem Bedarf des Unternehmens anpassen kann und nur auf dieser Basis zahlt, ist das auch für kleinere und neu gegründete Betriebe interessant.“ Diese könnten sich so sehr schnell eine leistungsfähige IT-Infrastruktur aufbauen, ohne in eigene Ausrüstung und Personal investieren zu müssen – und die Kapazitäten ausbauen oder jederzeit wieder zurückfahren, wenn es nicht so gut läuft.

Doch der Preis für solche Vorteile: Man gibt firmeninterne Daten aus der Hand. Vor allem deshalb, sagt Koenen, waren „die Unternehmen in Deutschland dem Cloud Computing gegenüber lange skeptisch“. Inzwischen aber scheint das Misstrauen gewichen zu sein, wie eine Studie des IT-Branchenverbands Bitkom und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG bestätigt: Seit Jahren steigt die Zahl der Wolkennutzer hierzulande stetig an. Setzten 2011 gerade mal 28 Prozent der Betriebe entsprechende Dienste ein, waren es bei der jüngsten Befragung 2016 bereits knapp zwei Drittel. Weitere 18 Prozent planen oder diskutieren der Studie zufolge ihren Einsatz. Dementsprechend wächst auch der Markt dafür – nach Schätzungen des Analysehauses Gartner im vergangenen Jahr weltweit um fast 20 Prozent. 2016 hatte der Umsatz mit Public Cloud Computing knapp 220 Milliarden Dollar betragen. Dabei liegt Amazon, so der Branchenbeobachter Synergy, unangefochten an der Spitze mit einem Marktanteil, der so groß ist wie jener der vier Verfolger Microsoft, IBM, Google und Alibaba zusammen.

Auch Lancom ist nicht mehr nur Nutzer, sondern auch Anbieter solcher Dienste. 2002 hat Ralf Koenzen das Unternehmen zusammen mit einem damaligen Kollegen gegründet, mit dem er zuvor bei der Aachener Elsa AG in der Abteilung für professionelle Datenkommunikation gearbeitet hatte. Als die Firma pleiteging, kauften sie den Bereich heraus und machten sich als Anbieter für Netzwerkgeräte wie Router und sogenannte Switches selbstständig. (Auf ähnliche Weise ist auch Devolo entstanden, das ebenfalls aus der Elsa-Konkursmasse stammt, siehe Seite 60.) Heute ist Lancom mit rund 330 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von etwa 60 Millionen Euro eigenen Angaben zufolge nach dem US-Anbieter Cisco Systems die Nummer zwei auf dem heimischen Netzwerkmarkt. Zu seinen Kunden zählen unter anderen die Datev, Marc O’Polo, Kamps und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Auch in vielen hiesigen Polizeidienststellen und im Bundeskanzleramt arbeiten Lancom-Geräte.

Als Lancom 2015 beschloss, auch auf die Wolke zu setzen, bildete es zunächst ein Entwicklerteam von 25 Mitarbeitern. Rund zwei Jahre arbeitete die Gruppe an der sogenannten Lancom Management Cloud, seit etwa einem Dreivierteljahr können die Kunden ihre Netzwerke nun auch darüber einrichten und warten. „Wir sind auf den Zug aufgesprungen“, sagt Koenzen, „aber mit einem anderen Konzept als üblich, das unseren Kunden maximale Entscheidungsfreiheit lässt.“