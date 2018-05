Derartige Propaganda scheint weltweit erfolgreich zu sein, denn Fremdenfeindlichkeit und Abschottungstendenzen nehmen zu. Hat hier ein heimatlos gewordener Antikapitalismus xenophobe Züge angenommen, wie der Soziologe Heinz Bude nahelegt?

Tatsächlich wird die Welt nationalistischer, und das zu einer Zeit, in der es eigentlich mehr Zusammenarbeit zwischen den Ländern geben müsste, um die globalen Probleme zu lösen. Woran liegt das? Einerseits daran, dass auch die im engeren Sinne verstandene Globalisierung Verlierer produziert. Wer als Arbeiter mit Menschen in China, Indien oder auf den Philippinen im Wettbewerb steht und keine Chance bekommt, sich weiterzuqualifizieren, hat schlechte Karten. Doch es sind nicht nur ökonomische Faktoren wie Beschäftigung, Einkommen und Vermögen, die uns Menschen bewegen. Wir wollen vor allem das Gefühl haben, selbst über unser Schicksal bestimmen zu können. Das war in einer Welt mit vorwiegend lokalen oder regionalen Bezügen einfacher. Wer mit seinem Nachbarn im Wettstreit stand, wusste, was er tun musste, um erfolgreich zu bleiben. In der Konkurrenz mit Arbeitern auf einem anderen Kontinent oder smarten Maschinen ist das schwieriger. Daher kommt es darauf an, die Leute dazu zu befähigen, mit diesen Herausforderungen umzugehen.

Wie stellen Sie sich das vor?

Wir müssen uns zunächst klarmachen, welche unserer Fähigkeiten auch in der neuen digitalen Welt erforderlich sein werden. Dazu zählen soziale Kompetenzen, denn Maschinen sind nicht in der Lage, sich in lebendige Wesen hineinzuversetzen. Sie sind auch nicht so kreativ und anpassungsfähig wie wir. Auf diese genuin menschlichen Fähigkeiten kommt es also an, sie sollten vermittelt werden.

Das klingt nach einer pädagogischen Herkulesaufgabe.

Aber sie ist lösbar. Die Menschheit stand vor etwa 500 Jahren vor einer ähnlichen Herausforderung, als es darum ging, jedem Lesen und Schreiben beizubringen – diese Kenntnisse sind uns ja auch nicht angeboren. Wir müssen unser Bildungssystem grundlegend reformieren: Es sollte nicht mehr allein Wissen vermitteln, sondern zusätzlich soziale Kompetenzen, Kreativität und Anpassungsfähigkeit. Wir müssen lernen, lebenslang zu lernen, denn das Zusammenspiel zwischen technischen und sozialen Fähigkeiten wird sich rasch ändern. Nur leider ist der Wille bei den Verantwortlichen nicht da, das System zu reformieren. Im Gegenteil: So werden die Studiengänge an vielen Universitäten immer weiter verschult, die Entwicklung geht hin zu kleinteiliger Wissensvermittlung. Das ist absurd.

Sie blicken als Ökonom über die Grenzen Ihres Fachs hinaus. Warum ist das Ihrer Ansicht nach notwendig?

Weil die Wirtschaftswissenschaften für bestimmte Probleme blind sind, obwohl eng mit der Globalisierung verbunden. So führt die Schaffung neuer Wertschöpfungsketten zur Erosion des sozialen Zusammenhalts in gewissen Regionen, wie etwa im „Rostgürtel“, der größten und ältesten Industrieregion im Nordosten der USA. Zudem beschneiden Globalisierung und Automatisierung die Menschen in ihren Möglichkeiten, Herr über das eigene Schicksal zu sein. Dies hängt nicht unbedingt mit Ungleichheit oder Arbeitslosigkeit zusammen. Mit Themen dieser Art können die traditionellen Wirtschaftswissenschaften nichts anfangen.

Ein bedingungsloses Grundeinkommen könnte die Menschen in Zeiten der Digitalisierung absichern. Was halten Sie davon?

Vielen gilt es derzeit als Allheilmittel. Menschen, die um ihre Existenz bangen, denken sich, mit einem bedingungslosen Grundeinkommen wäre alles okay. Und reiche Unternehmer, die die Automatisierung vorantreiben, wollen ihr Gewissen entlasten: Wenn ohnehin alle versorgt sind, müssen wir uns nicht mehr um die überflüssig Gewordenen kümmern. Abgesehen von der Möglichkeit, einen geordneten Übergang zu neuer Arbeit zu sichern, halte ich nichts von der Idee. Zum einen gibt es hierzulande bereits eine Art Grundeinkommen für Langzeitarbeitslose, ähnlich bescheiden fiele eine finanzielle Absicherung für alle aus. Die meisten Langzeitarbeitslosen sind unglücklich, weil sie keine Chance sehen, sich besserzustellen – obwohl sie viel Zeit haben, ihren Interessen nachzugehen.