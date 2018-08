Wem gehört mein Auto?

Es gibt noch viele weitere Produkte, die ihr Wesen verändern, weil sie nicht mehr nur aus Metall und Plastik bestehen, sondern auch aus Programmcode. Immer mehr Geräte sind vernetzt und basieren auf Software: von der Kaffeemaschine bis zum Lautsprecher, vom Auto bis zur Insulinpumpe.

Das hat Vorteile. Jeder Fortschritt, den beispielsweise die Firma Tesla in Sachen selbstfahrende Autos macht, kommt nicht nur künftigen Kunden zugute, sondern wird auch auf die Bordcomputer bereits verkaufter Autos gespielt. Während des Hurrikans Irma erhöhte Tesla mithilfe eines Software-Updates die Reichweite seiner Elektroautos, damit die Fahrer aus der Gefahrenzone kommen konnten. Auch Sicherheitslücken lassen sich durch solche Updates schließen, und viele vernetzte Geräte erhalten auf diesem Wege neue Funktionen, gewinnen also an Leistungsfähigkeit.

Doch es gibt auch Nachteile: Als im April die Tesla-Smartphone-App einen Tag lang ausfiel, waren einige Autobesitzer aus ihren Vehikeln ausgesperrt. Außerdem dürfen mit Teslas keine Fahrten für Uber oder Lyft erledigt werden, wenn die Selbststeuerung der Wagens aktiviert ist. Dies ist ihnen nur auf der Plattform „Tesla Network“ gestattet, die allerdings über Ankündigungen bislang nicht hinausgekommen ist.

Eine Firma, die den Käufern ihrer Produkte vorschreibt, wie sie diese benutzen darf? Lange Zeit wäre das undenkbar gewesen. Wer einen Spaten kauft, darf damit den Garten umgraben, aber auch Nägel in die Wand schlagen. Er darf den Spaten weiterverkaufen oder sich, wenn er möchte, ein Spiegelei darin braten – der Hersteller hat dabei nichts mitzureden. Doch all das ändert sich, wenn es sich um einen Gegenstand handelt, der ein Herz aus Software hat.

„Bei den sogenannten Smart Devices verschwimmt die Grenze zwischen dem physischen Gerät und der Software, die in seinem Inneren läuft – und ohne die es oft gar nicht mehr funktioniert“, sagt Jason Schultz, Juraprofessor an der New York University. Gleichzeitig werde unklarer, „was ich mit den Geräten, die offiziell mir gehören, wirklich tun darf“. Gemeinsam mit Aaron Perzanowski hat er das Buch „The End of Ownership“ geschrieben, in dem sich die beiden mit der Frage nach dem Besitz im digitalen Zeitalter auseinandersetzen. „Früher war die Sache einfach: Wenn ich einen Gegenstand kaufte, konnte ich anschließend damit machen, was ich wollte.“