„Diese Wegwerfmentalität, ich mag sie einfach nicht“, sagt Carina Frings. Die 26-Jährige ist technische Zeichnerin und studiert Nachhaltiges Design an der Ecosign-Akademie in Köln, wo auch schon Dinge wie der Pfandring für Mülleimer entwickelt wurden. In den kann man seine Pfandflaschen stecken, damit Sammler sie leichter finden und abgeben können.

Ihre Idee zu Udo entstand vor gut einem Jahr während eines Studienprojektes, als Frings einen Mehrwegbecher entwerfen sollte. „Mir fiel dazu aber nichts ein“, sagt sie, „denn von denen gibt’s doch schon genug.“ Dann stand sie in ihrer WG-Küche und schaute in den Schrank: vollgestopft mit Tassen. Sie legte den Deckel eines üblichen Mehrwegbechers auf eine Tasse – er passte halbwegs. „Da fiel mir auf, wie toll es doch wäre, wenn es einen Deckel für alle Tassen gäbe“, sagt Frings, „und meine Mitbewohnerin fand das auch.“ So kam sie auf Udo.

Ihr Universal-Deckel schließt eine Lücke im Bemühen, Einwegbechern etwas entgegenzusetzen. Zwar gewähren viele Kaffeeketten oder Tankstellen mittlerweile Rabatt, wenn man einen eigenen Becher mitbringt – aber für den gab es bislang keinen Deckel. Der Nachteil herkömmlicher Mehrwegbecher: Sie bestehen meist aus Materialien wie Metall, Gummi und Kunststoff, die sich nicht trennen lassen und Recycling unmöglich machen.

Firmen wie Recup oder Cup for Cup haben Pfandbecher-Systeme entwickelt. Dabei zahlen Kunden Pfand für einen Mehrwegbecher, den sie bei teilnehmenden Cafés oder Bäckereien wieder abgeben können. Aber auch diese Becher bestehen aus Plastik, und einen passenden Deckel findet man dabei nicht überall. Vor allem aber müssen auch diese Becher extra produziert werden. „Mit Udo kann man Ressourcen nutzen, die ohnehin schon da sind“, sagt Carina Frings, „und eine Keramiktasse kann man schier endlos gebrauchen.“