Die Tische der Sachbearbeiter stehen im hinteren Teil des Bürgeramtes, vom Eingang aus nicht zu sehen – das ist gewollt. Die Raumgestaltung soll Besucher in die gewünschte Richtung führen: zu den Computern und Automaten; zur Kartenzahlung statt zum hinter einer Topfpflanze versteckten Barzahlungsgerät.

Ähnlich wie an Check-In-Automaten am Flughafen oder an Selbstzahler-Kassen ist auch im Kopenhagener Bürgeramt ein Mitarbeiter in der Nähe, wenn jemand Hilfe an einem der Computer braucht. Ziel ist, den Besucher so anzuleiten, dass er es am Ende allein schafft.

Die Zahl der Mitarbeiter im Bürgerservice der dänischen Hauptstadt ist seit 2010 von 160 auf 60 gesunken. Von den sechs eigenständigen Zentren ist nur noch eines übrig geblieben. Dafür wurden sieben kleinere Zweigstellen in Bibliotheken eingerichtet, wo die Dänen ohnehin oft sind: zwei Drittel regelmäßig und jeder Dritte einmal im Monat. In Zukunft soll es nach dem „One-Stop-Shop“-Prinzip noch mehr Kooperation zwischen öffentlichen Institutionen geben, sagt Grünfeld, damit die Bürger so viel wie möglich an einem Ort erledigen können.

Die Zahl der Besucher in den Bürgerzentren Kopenhagens hat sich seit 2010 fast halbiert. Es ist nur noch selten nötig, persönlich auf einem Amt zu erscheinen. Das liegt am digitalen und jederzeit geöffneten Bürgeramt Borker.dk. Dort können die Dänen so gut wie alles erledigen: sich ummelden, einen Kindergartenplatz beantragen, ein Unternehmen anmelden, sogar die Scheidung lässt sich per Mausklick einreichen.

Analoge Hürden wie die Pflicht zur Unterschrift wurden schon abgeschafft, vom Sommer an müssen alle Gesetzesentwürfe auf ihre digitalisierte Durchführbarkeit überprüft werden. Dänemark gilt weltweit als Vorreiter, kein anderes Land der EU hat sich so konsequent dem E-Government verschrieben. Die erste Digitalisierungsstrategie des Fünf-Millionen-Einwohner-Landes stand bereits im Jahr 2001. Seitdem wurden mehr als 100 Dienstleistungen digitalisiert.