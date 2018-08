Auch kirchliche Kliniken sparen am Personal

Bei einem konfessionellen Krankenhaus werden keine Gewinne ausgeschüttet, sondern wieder ins Unternehmen investiert. André Jasper, nach der Daseinsberechtigung der Elisabeth-Klinik gefragt, berichtet allerdings nicht von moderner Ausstattung wie dem neuen Zentrum für minimalinvasive Chirurgie, die ein sanftes und schmerzarmes Operieren ermöglicht. Stattdessen spricht er vom „Eli-Virus – das ist ein positiver Spirit, der durch dieses Haus geht“. Die Elisabeth-Klinik liegt unweit des berüchtigten Straßenstrichs Kurfürstenstraße, vielen wohlbekannt aus dem Film „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“. Der nahegelegene Tiergarten zählt zu den Brennpunkten der Berliner Treberszene. Vor diesem Elend verschließen die Mitarbeiter der Klink ihre Augen nicht. So wurde im Keller eine kleine Kleiderkammer eingerichtet, wo die Obdachlosen sich saubere Sachen aussuchen und auch mal duschen können. Und wenn wieder mal einer von ihnen hilflos auf der Straße aufgefunden wird – „welches Krankenhaus fährt der Rettungswagen wohl an?“ In vielen Kliniken, so Jasper, „machen die Ärzte und Pflegekräfte einen Riesenaufstand, das wissen die Sanitäter natürlich. Also kommen sie zu uns.“ Der Initiative von Mitarbeitern der Klinik ist es außerdem zu verdanken, dass 30 Flüchtlinge für zwei Jahre eine Unterkunft fanden, in Wohnungen, die zur Klinik gehören.

Der gewöhnliche Blinddarmpatient profitiert von solchen Initiativen nicht so sehr. Der Diakonie-Vorstand Martin von Essen spricht wolkig von der „Zuwendung“, die dem Gedanken der christlichen Nächstenliebe entspringe. Er will sie spürbar, erlebbar machen – „dann haben wir unsere Sache richtig gemacht“.

Der Unterschied zu einer privaten Klinik wäre für die Patienten noch stärker spürbar, wenn beispielsweise die Elisabeth-Klinik auf jeder Station ein oder zwei Pflegekräfte mehr beschäftigen würde. Doch dafür sieht von Essen angesichts der Personalnot kaum Spielräume. Bundesweit fehlen aktuell mindestens 36 000 Krankenschwestern und -pfleger, und nirgends ist der Wettbewerb um sie so hart wie in Berlin. Die Kliniken rekrutieren Mitarbeiter mittlerweile unter anderem aus Albanien, der Ukraine, Mexiko und Vietnam. Private Pflegedienste gehen mit Kopfprämien von 1000 Euro und mehr in den Krankenhäusern auf Personaljagd.

Die konfessionellen Kliniken könnten versuchen, Schwestern und Pfleger mit höheren Löhnen an ihre Häuser zu holen. Doch das tun sie nicht. Aktuell zahlen sie in etwa das Gleiche wie die öffentliche und private Konkurrenz. Würden beispielsweise die Krankenhäuser der Paul Gerhardt Diakonie das Geld für eine bessere Bezahlung ihres Pflegepersonals aus ihren Gewinnen entnehmen, bliebe angesichts der überschaubaren Rendite von drei Prozent vermutlich kaum noch etwas für notwendige Investitionen übrig. Von den Gesellschaftern der Kliniken ist keine finanzielle Unterstützung zu erwarten. Zwar nahmen die großen Kirchen allein im Jahr 2016 rund 11,6 Milliarden Euro Kirchensteuer ein, davon kommt jedoch entgegen landläufiger Meinung nichts bei den konfessionellen Krankenhäusern an. Sie finanzieren sich – ebenso wie öffentliche und private Kliniken – durch die Krankenkassen und die Zuschüsse der Bundesländer, also letztlich durch die Allgemeinheit.

Auch der Elisabeth-Klinik und dem Evangelischen Waldkrankenhaus Spandau drohen die Pflegekräfte wegzulaufen. Etliche offene Stellen sind seit Monaten unbesetzt. Wie in fast allen kirchlichen Kliniken schauen die Personaler bei Einstellungen längst nicht mehr auf die Konfessionszugehörigkeit. Ein aktuelles Urteil des Europäischen Gerichtshofs, wonach kirchliche Arbeitgeber von Stellenbewerbern nicht grundsätzlich eine Religionszugehörigkeit fordern können, hat für sie keine praktische Relevanz. Nur Gläubige zu akzeptieren kann sich schon lange keine Klinik mehr leisten.