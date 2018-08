Deshalb müsse die Mitte neu erfunden werden, sagt Roland Gruber. Dann wollen die Menschen dort auch wieder wohnen, leer stehende Gebäude werden wieder interessant, und die Leute steigen weniger ins Auto. Denn normalerweise fahren sie lieber gleich in die nächstgrößere Stadt, bevor sie sich auf eine leere Holzbank in eine leere Ortsmitte setzen. Da kann die Sonne noch so vom Himmel knallen.

Die Frage ist nur: Wie bekommt ein Dorf oder eine Stadt das hin? Wenn der Handel weg ist? „Weg ist weg“, sagt Gruber. Man brauche eine neue Füllung. Eine, die zum Ort passt und die die Menschen mögen. Ein bisschen Marmelade in einen Donut kippen, das funktioniert nicht.

1999 hat Roland Gruber mit seinem damaligen Mitbewohner Peter Nageler das Architekturbüro Nonconform in Wien gegründet. Mittlerweile haben sie 40 Mitarbeiter und fünf Büros in Deutschland und Österreich. Von Anfang an befassten sich die Architekten mit ländlichem Raum und Ortskern-Entwicklung. Eine lebendige Mitte als Landfluchtprävention.

Die Strategie, um die Mitte ihres Dorfes oder ihrer Stadt neu zu erfinden, entwickeln Bürger, Verwaltung und Politiker gemeinsam mit den Architekten. Dazu veranstalten diese vor Ort eine dreitägige „Ideenwerkstatt“. Weil eine Gemeinde von ihren Menschen lebt und nur durch sie wieder lebendig werden kann, beteiligen sich die Bürger an diesem Prozess.

„Damit es am Ende klare Antworten geben kann, diskutieren wir eine konkrete Frage“, sagt Gruber. In Ruhstorf ging es zum Beispiel darum, was für ein Gebäude das alte Hotel ersetzen könnte. Das Hotelgrundstück hatte die Gemeinde zuvor gekauft. In kleinen und großen Runden äußerten alle Beteiligten, was sie an dieser Stelle gern hätten – und welche Ideen sie sonst noch hatten. Gruber sagt: „Am Anfang sind wir Moderatoren und hören zu, was alle Seiten sich wünschen. Dann werden wir zu Architekten und entwickeln aus diesen Wünschen und Ideen eine Strategie, mit der alle einverstanden sind.“

In so einem Zukunftsentwurf geht es dann nicht nur um das Gebäude, das das Hotel ersetzen soll, sondern auch um all die anderen Ideen, die während der drei Tage entstanden sind. In Ruhstorf waren das zum Beispiel Blumen für die Fassade des alten Hotels, ein Dach für die Bushaltestelle, ein Sommerkino, einen gemeinsamen Sonntagsspaziergang pro Monat, neue Zugänge zum Bach und eine Raumbörse, um für leer stehende Gebäude Zwischennutzungen zu finden.

So ein Entwurf ist in der Regel sehr umfangreich. Das Haus, das neu gebaut wird, soll ja nur der Anfang sein – der Anstoß für weitere Veränderungen. „Wir haben festgestellt, dass die Umsetzung da am besten funktioniert hat, wo es einen Kümmerer gab“, sagt Gruber. Eine Person also, die dafür zuständig ist, dass der Zukunftsentwurf konsequent umgesetzt wird. Denn bis alles getan ist, vergehen leicht zehn Jahre.

„Ortskernkümmerer“, sagt Roland Gruber, „sind das Gesicht und der Motor dieses Veränderungsprozesses.“ Er zählt auf, was sie alles tun sollen: Menschen zusammenbringen, Projekte planen und umsetzen, Ansprechpartner und Streitschlichter sein. Letztlich diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass die Menschen wieder miteinander reden. Weil das nur funktioniert, wenn diese Verantwortlichen Teil der Gemeinschaft sind, sollten sie aus der Region kommen.

Einen Ortskernkümmerer zu finden ist mittlerweile fester Bestandteil der Arbeit von Roland Gruber und seinem Team. In größeren Gemeinden bekommen Kümmerer meist eine Vollzeitstelle, in kleineren haben sie noch andere Jobs. So wie Andreas Jakob.

In fast 80 Orten waren Gruber und seine Architekten schon: darunter in Ruhstorf an der Rott im Oktober 2017 und in Munderfing, einem Dorf in der Nähe von Salzburg, im Mai 2014.