B8ta weist einen Ausweg aus dieser Krise. Die Handelskette lädt die Kunden geradezu dazu ein, nur zum Anfassen und Ausprobieren in die Läden zu kommen. „Viele Leute schauen abends rein, wenn sie auf dem Weg zu einem Restaurant oder einer Bar sind. Oft wollen sie dann nicht mit einem Karton aus dem Laden gehen“, sagt Wilson, den das nicht weiter stört. Denn anders als herkömmliche Händler lebt die Firma nicht vom Warenumsatz, sondern erhebt von den Herstellern eine monatliche Platzierungsgebühr, die pro laufenden Meter oder Tisch abgerechnet wird. B8ta versteht Handel als Service. Produktpräsentation und Kundenberatung gehen nicht einher mit dem Zwang, etwas verkaufen zu müssen.

Ausgedacht haben sich das Vibhu Norby, William Mintun und Phillip Raub. Alle drei arbeiteten einst für die Google-Tochter Nest, die vernetzte Thermostate herstellt und diese in den USA über Handelsketten wie Best Buy, Walmart oder Target vertreibt. Dabei haben sie einiges über den Vertrieb gelernt. „Aus der Sicht des Herstellers funktioniert der klassische Einzelhandel nicht“, sagt Phillip Raub. „Man wirft seine Produkte in ein schwarzes Loch und hat wenig bis keinen Einfluss darauf, wie die Ware aufgestellt, zu welchem Preis sie angeboten und wie sie beworben wird.“ Der Händler beanspruche zudem die Beziehung zum Endverbraucher für sich allein, als Hersteller erhalte man kaum Daten zum Kundenverhalten und Verkaufszahlen erst mit wochenlanger Verzögerung.

Wie wäre es, dachten sich Raub und seine beiden Mitstreiter, wenn wir eine Einzelhandelskette aufzögen, die sich als Dienstleister für die Hersteller versteht? Mit Filialen, in die sich jede Marke flexibel und auf Zeit einmieten kann wie in einen App Store? Und dabei Daten sammelt und die Hersteller ähnlich gut mit Informationen versorgt wie der Onlinehandel?

Das Trio holte Kevan Wilson, der lange Zeit US-Vertriebschef des japanischen Spiele- und Konsolenherstellers Nintendo war, als Investor an Bord und eröffnete im Dezember 2015 den ersten Laden, in Palo Alto im Silicon Valley. Im folgenden Jahr erhielten die Gründer 19,5 Millionen Dollar Risikokapital und richteten weitere Geschäfte ein, im kalifornischen Santa Monica und in Seattle. Inzwischen gibt es neun eigenständige Läden und 71 Shop-in-Shop-Flächen, 70 davon sind in über das Land verteilten Filialen der Baumarkt-Kette Lowe’s untergebracht und einer bei Macy’s in New York. Der Kaufhausbetreiber will die Partnerschaft ausbauen und hat jüngst einen Minderheitsanteil an B8ta erworben.