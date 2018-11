4. Die allwissende Müllhalde

Das klingt einfach, ist es aber natürlich nicht. Reste sind gefährlich, wo man sie gar nicht erst groß bemerkt, weil man sie für die Normalität hält, immer schon da gewesen, nichts Besonderes. Sie sind wie ein Riff im Wasser. Wer sich nicht bewusst macht, dass unter der Oberfläche etwas sein kann, läuft auf Grund und geht unter. Doch die meisten Leute halten ihre Ignoranz gegenüber Untiefen für eine kulturelle Errungenschaft.

Die deutschen Kulturwissenschaftler und Ägyptologen Aleida und Jan Assmann, die 2018 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhielten, haben den Begriff des kulturellen Gedächtnisses geprägt, die, wie Jan Assmann es formulierte, „Tradition in uns, für die über Generationen, in jahrhunderte-, ja teilweise jahrtausendelanger Wiederholung gehärteten Texte, Bilder und Riten, die unser Zeit- und Geschichtsbewusstsein, unser Selbst- und Weltbild prägen“.

Das ist das Hintergrundrauschen, vor dem wir unsere Entscheidungen treffen, ohne es bewusst zu hören. Der Muppets-Erfinder und Puppenspieler Jim Henson hat dafür ein alltagstaugliches Gleichnis geschaffen, die allwissende Müllhalde aus seiner Serie „Die Fraggles“. Dieses Orakel, das von den Fraggles regelmäßig konsultiert wird, besteht aus einem Haufen Abfall mit Brille, das mit dunkler Stimme zu seinen Klienten spricht. Dabei kommt natürlich nichts heraus, was man nicht schon vorher hätte wissen können, aber darum geht es ja. Die Fraggles wollen nicht wirklich wissen, was kommt, sondern ob es so bleibt, wie es ist. Die allwissende Müllhalde ist unser kulturelles Gedächtnis, das uns die Antworten gibt, die wir hören wollen, weil wir es genau so gelernt haben. Es geht um Bestätigung, nicht um Erkenntnis, eine geistige Kreislaufwirtschaft sozusagen. Fraggles sind Traditionalisten.

Die meisten Leute, die so denken, sind mit diesem Recycling zufrieden, weil sie weitermachen können, wie sie es gelernt haben, in Schule, Kirche, Firma, Partei, Familie und Freundeskreis, die alle mit ihren „gehärteten Texten, Bildern und Riten“ arbeiten.

Realos hingegen versuchen, den Rest mit der Realität abzugleichen. Was könnte die Ursache für das Hintergrundrauschen sein? Warum wurde zu Ende des 19. Jahrhunderts ein Sozialversicherungssystem für Arbeiter eingeführt? Welchen Zweck hatte die Vollerwerbsarbeit in der Industriegesellschaft? Und was machen wir in Zeiten der digitalen Wissensgesellschaft daraus? Was ist die offizielle Unternehmenskultur, und wie geht’s in den Fluren und Büros wirklich zu? Was sagt ein Politiker in Interviews und Sonntagsreden und was hinter verschlossenen Türen? Wie reden wir über Gerechtigkeit, Fortschritt, Umwelt und Mitgefühl – und was tun wir eigentlich für all das? Werden wir die Geister, die wir riefen, nie los, oder können wir auch anders, weil wir wissen, weshalb wir sie einst gerufen haben?

So gewendet, lehren uns Reste den Sinn und Zweck der Entscheidungen im Hier und Jetzt. Dann werden sie von einer dumpfen Routine zu einer Ressource des Neuen, die helfen kann, Veränderungen leichter voranzutreiben.

Es mag für Berufsrevolutionäre merkwürdig klingen, aber früher waren die Leute auch nicht alle doof. Wer die Regeln brechen will, muss sie nicht nur kennen, sondern sollte sich auch fragen, warum sie einst geschaffen wurden. Was war ihr Zweck? Diese Suche nach einem Zusammenhang hilft uns dabei, den Restmüll, der längst raus gehört, von wertvollen Rohstoffen zu trennen.

Man kann diesen Zusammenhang natürlich auch unters Sofa kehren, aber er kommt dann eben wieder darunter hervor. Fragen Sie die Hempels oder die Leute, die sie schon mal besucht haben. Wie sieht’s hier denn aus! Kann hier mal jemand aufräumen?