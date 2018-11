Und künftig ließe nicht nur der Frost-Tau-Wechsel Asphalt und Beton aufplatzen. In wärmeren Gefilden würden das vor allem die Samen von Blumen und Bäumen übernehmen. Sie dringen durch Risse ein, keimen, und das von Zelle zu Zelle nach oben transportierte Wasser kann in den Spitzen der Sprösslinge einen Druck erzeugen, der so hoch ist, dass die Pflanzen Asphalt aufbrechen können.

Andere Veränderungen wären nur eine Frage von Stunden oder Tagen: So müssen beispielsweise 50 Millionen Liter Grundwasser jeden Tag daran gehindert werden, in die New Yorker U-Bahnschächte zu fließen, bei Regen noch mehr. Ohne Menschen, die das Pumpsystem überwachen, würde das U-Bahn-Netz in 36 Stunden volllaufen. Die meisten Atomkraftwerke würden ohne menschliche Aufsicht und Wartung binnen einer Woche überhitzen, wodurch enorme Mengen Radioaktivität in die Luft und in nahe Gewässer gelangten. Bereits nach rund einem Jahr würden jedoch wieder Tiere an die Orte zurückkehren, an denen Reaktoren abgebrannt oder geschmolzen sind.