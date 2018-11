• Die Arbeit fängt unter der Erde an und hört unter der Erde auf. Tageslicht gibt es höchstens in der Mittagspause. Manchmal drücke das schon aufs Gemüt, sagt Oleg Jauhonen. Er ist kein Minenarbeiter oder U-Bahn-Fahrer, er leitet ein Schwimmbad in Itäkeskus, am Ostrand von Helsinki. Womöglich das einzige Hallenbad, das in einen Felsen gesprengt wurde. Nicht weil die Finnen unbedingt in einer Höhle schwimmen wollen. Sondern eher aus pragmatischen Gründen: Ursprünglich diente das Bad als Bunker. Und in den kann es sich schnell zurückverwandeln. Im Notfall könnten hier 3800 Menschen unterkommen, geschützt durch meterdicke, doppelte Türen. „Hier wären wir sogar vor einem Atomangriff sicher“, sagt Jauhonen. Zurzeit zieht der Ort aber vor allem Touristen an, die den Stein bestaunen wollen, der sich über Sportbecken und Rutschbahn wölbt – sie kommen sogar aus China.