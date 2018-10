Gemessene Hirnströme

Bill Linton hat schon lange ein Faible für eine etwas andere Unternehmenskultur. Er arbeitete nach seinem Studium in Berkeley zunächst im Proteinlabor von Oscar Mayer, ein Lebensmittelriese, der unter anderem für seine Hot Dogs bekannt ist. „Das war abstoßend“, sagt Linton rückblickend. „Du warst nur eine Nummer, ohne Engagement für das Ganze.“

Als er sich 1978 unter dem Namen Biotec selbstständig machte, um die noch junge Life-Science-Branche mit Testsätzen zu beliefern, sei die Idee einer anderen Art des Arbeitens schon im Keim vorhanden gewesen. Zum Durchbruch kam sie dann durch eine bis heute viel zitierte Feldstudie im Jahr 1997. Richard Davidson, ein junger Psychologieprofessor an der nur 20 Minuten vom Firmensitz entfernten University of Wisconsin, hatte die Hirnströme buddhistischer Mönche in Nordindien gemessen, bevor er Linton davon überzeugen konnte, die Wirkung von Meditation auf den neurologischen Zustand und das Immunsystem von Promega-Angestellten zu testen. Knapp 50 Mitarbeiter machten freiwillig mit. Davidson maß ihre Hirnströme, analysierte die Antikörper-Konzentration – und gelangte zu der Erkenntnis, dass den Mitarbeitern die Übungen zur Sammlung des Geistes nachweislich gut getan hatten. Die Studie ist bis heute umstritten (siehe Kasten Seite 135), hat Bill Linton aber maßgeblich beeinflusst.

„Cashflow ist das Blut der Firma, aber nicht ihr Daseinszweck“, sagt er. „Wir brauchen Cashflow, um zu investieren, zu wachsen und Leute auszubilden, doch Geld ist nur ein Mittel zu einem höheren Zweck.“ Dann zieht er den Vergleich zu einem Dirigenten. „Warum schwingt der seinen Taktstock? Der Wert der Organisation drückt sich nicht in den Finanzen aus, sondern in den strahlenden Augen am Ende der Vorstellung. Was die Menschen fühlen, wenn sie hier sind, das ist meine wichtigste Messgröße.“

Die Klangtherapeutin O’Connor drückt es noch blumiger aus. „Wir bei Promega sind etwas Einzigartiges, Pilger auf dem Weg zu einem neuen Bewusstsein“, sagt sie, bevor sie ihre tätowierten Finger in einem Wasserglas befeuchtet und die Glasharfe zum Klingen bringt. „Bill besitzt den Willen und den beständigen Fokus, den Gewinn in Dinge zu gießen, die wirklich wichtig sind: ganzheitliche Gesundheit und Achtsamkeit, um das unglaubliche menschliche Potenzial zu aktivieren.“

Lisa O’Connor ist häufig unterwegs, jettet mit Linton um die Welt, um auch das Potenzial der Mitarbeiter in den ausländischen Niederlassungen zu aktivieren. Neben ihr beschäftigt Promega seit 2013 zudem eine hauseigene Managerin für „ganzheitliche Praktiken“. Malynn Utzinger arbeitete für New-Age-Prominenz wie Deepak Chopra und Andrew Weill, bevor Linton sie nach Fitchburg lockte. Mit dem Chef entwickelte sie ein regelmäßiges Meditationsprogramm namens Pro-Mindful, gefolgt von einem Kurs für emotional-soziale Intelligenz (ESI). Seit 2016 schleust Utzinger nach und nach das obere und mittlere Management durch sogenannte Bootcamps.

Die rund 20 Teilnehmer treffen sich für drei Tage fern der Firma, um auszusprechen, wie sie besser mit sich selbst und anderen umgehen können. An zwei weiteren Tagen werden die Erkenntnisse aufbereitet. Im Juni fand das erste europäische Bootcamp für Promega-Mitarbeiter in Deutschland und anderen europäischen Ländern statt. „Der Bedarf, Achtsamkeit zu üben, war klar vorhanden“, sagt Utzinger. Sie wolle niemanden bekehren, betont sie. „Wir haben erkannt, dass man die offene Aussprache in Gruppen braucht, um das Arbeitsklima und den Umgang mit Konflikten zu verbessern.“