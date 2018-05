Bernd Werse, Mitbegründer des Centre for Drug Research an der Frankfurter Goethe-Universität, bestätigt das: „In den Niederlanden kiffen kaum mehr Menschen als in Deutschland, und auch in Colorado gab es nach der Legalisierung nur einen kurzfristigen Anstieg unter jungen Erwachsenen – nicht unter Jugendlichen.“ In Tschechien und Portugal, wo der Konsum harter Drogen zumindest entkriminalisiert worden sei, habe sich dadurch nichts geändert. „Die Konsumraten sind teilweise sogar gesunken.“

Der weltweite Umsatz mit illegalen Drogen wird, je nach Quelle, auf bis zu 600 Milliarden Euro geschätzt, der größte Teil davon entfällt auf Cannabis, gefolgt von Kokain. Für Deutschland geht man von rund 2,5 Milliarden Euro pro Jahr aus. Die Preise sind aus mehreren Gründen hoch: Der Markt ist durch die Illegalität begrenzt, intransparent und dadurch ineffizient. Außerdem gleichen vom Erzeuger über den Schmuggler bis zum Verkäufer alle Beteiligten ihr Risiko durch hohe Margen aus.

Sinkende Preise hätten einen Rückgang der Beschaffungskriminalität zur Folge. In Colorado und anderen US-Staaten, die Marihuana legalisierten, gingen beispielsweise die Gewaltverbrechen deutlich zurück. Damit gerade harte Drogen durch eine Legalisierung nicht zu billig und dadurch attraktiv werden, könnte man sie wie Tabak und Alkohol besteuern. Die libertäre US-amerikanische Denkfabrik Cato Institute schätzt in einem Bericht die möglichen Steuereinnahmen für die USA auf rund 46,7 Milliarden Dollar.

Maximilian Plenert, Sprecher des Bundesnetzwerks Drogenpolitik bei den Grünen, geht für Deutschland von Einnahmen von einer Milliarde Euro allein durch die Besteuerung von legalisiertem Marihuana aus. Hinzu kämen Einsparungen bei Polizei und Justiz. Das Cato Institute beziffert sie für die USA mit 41,3 Milliarden Dollar fast genauso hoch wie die potenziellen Steuereinnahmen.

Wie viele Menschen von der Herstellung und dem Handel mit illegalen Drogen leben, lässt sich nicht verlässlich ermitteln. Schätzungen zufolge leben zum Beispiel in Marokko rund eine Million Menschen von der Drogenherstellung. Und allein für den mexikanischen Drogenboss Joaquín Guzmán, „El Chapo“ genannt, sollen rund 150 000 Menschen direkt oder indirekt arbeiten.

Was würde also aus den Produzenten, den Dealern und Schmugglern? Häufig wird befürchtet, dass diese sich einfach auf andere illegale Geschäfte verlagern – vom Waffenschmuggel bis zum Bankraub. „Produzenten könnten, wenn sie Qualitätsstandards einhalten, ganz legal an die Abgabestellen liefern“, sagt Bernd Werse. „Aber auch Dealer und Schmuggler würden vermutlich nur selten in andere illegale Bereiche wechseln, da sich beispielsweise der Markt für geschmuggelte Waffen ja nicht beliebig erweitern lässt. Ohnehin wird ein Großteil des Endverbrauchermark- tes durch Konsumenten bestritten, die kleine Mengen weiterverkaufen.“

Natürlich würde es auch bei einer Legalisierung einen – wenn auch deutlich kleineren – Schwarzmarkt geben, zum Beispiel weil Jugendliche durch die Altersbegrenzung weiterhin ausgeschlossen wären. „Studien haben aber gezeigt, dass die meisten Jugendlichen sich nicht über Dealer versorgen, sondern über Freunde“, so Werse. „Dieses Social Supply genannte Phänomen würde vermutlich bestehen bleiben, und ein großer Teil davon käme letztlich aus legalen Quellen.“

Dass eine Legalisierung auch eine bessere Qualitätskontrolle und damit geringere Gesundheitsrisiken bedeutet, ist eines der wichtigen Argumente der Befürworter. Bei einem Verkauf über lizenzierte Stellen ließe sich etwa die Reinheit besser kontrollieren und somit Überdosierung vermeiden. Auch der Anreiz, Altersgrenzen einzuhalten, ist für einen lizenzierten Händler höher als für einen illegalen Dealer, der eine Straftat begeht – ob er an Erwachsene verkauft oder an Kinder. Nicht zuletzt würde eine Legalisierung auch die Erforschung von Drogen, ihrer Wirkung und der Entstehung von Sucht erleichtern – was die Behandlungsmethoden verbessern könnte.

„Rechtsphilosophisch ist es ohnehin schwierig, Menschen für etwas zu bestrafen, womit sie ausschließlich sich selbst schaden“, sagt Bernd Werse. „Dazu kommt, dass die Zahl der Drogentoten steigt, je repressiver eine Gesellschaft mit Drogen umgeht.“

So sterben beispielsweise in Schweden, wo sehr hart gegen Drogen vorgegangen wird, viermal so viele Menschen daran wie im europäischen Durchschnitt. Auch Bayern, das in Deutschland die rigideste Drogenpolitik hat, ist das Bundesland mit den meisten Drogentoten. Im besten Fall könnte eine Legalisierung also Leben retten. ---