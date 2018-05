Die Voraussetzungen für den Ökolandbau waren in Sikkim auch der Landschaft wegen von Anfang an günstig. Bereits im Jahr 2003, bevor der Premierminister seinen Plan verkündete, lag der Durchschnittsverbrauch von Kunstdünger hier bei sehr niedrigen 5,8 Kilogramm pro Jahr und Hektar Ackerland. Zum Vergleich: China ist internationaler Spitzenreiter mit durchschnittlich 344 Kilo pro Hektar, in Deutschland sind es rund 100 Kilo pro Hektar allein an mineralischem Stickstoffdünger. Der Weg zum gänzlichen Verzicht war also deutlich kürzer als anderswo. Sabine Zikeli von der Universität Hohenheim sieht die Topografie des Staates als wichtigen Grund dafür: „Sikkim ist sehr bergig, die Anbauflächen sind kleinteilig. Eine mechanisierte Landwirtschaft ist da schwierig.“ Mit schweren Traktoren, Mähdreschern und dem restlichen Fuhrpark der intensiven Landwirtschaft kommt man im Himalaya nicht weit.

Dünger hin oder her, schon immer erzielten die Bauern in Sikkim also einen geringeren Ertrag pro Fläche als in anderen Bundesstaaten; ohnehin sind hier nur elf Prozent der Landesfläche kultivierbar. Und wer überschaubare Ernten auf kleinen Flächen einfährt, wer sowieso von Hand säen und pflücken muss, der kann auch eher noch ein paar Unkräuter jäten, statt ihnen mit teuren Pestiziden zu Leibe zu rücken. „Zwischen Bergen und Biolandwirtschaft lässt sich auch in Europa ein Zusammenhang beobachten“, sagt die Hohenheimer Agrarökologin Zikeli. „Auch in der Schweiz und in Österreich gibt es überdurchschnittlich viele Ökobauern.“

Warum also nicht aus der Not eine Tugend machen, mag sich der Premierminister gedacht haben, und Sikkim als grüne Marke etablieren? Die höhere Marge bei Bioprodukten, so die Hoffnung, könnte den Kleinbauern einen entscheidenden Vorteil bringen und der auch in Sikkim grassierenden Landflucht entgegenwirken. Auch das benachbarte Königreich Bhutan verfolgt die Vision des „organic only“, und der indische Bundesstaat Uttarakhand plant, ab April 2018 ähnliche Gesetze wie in Sikkim zu verabschieden.