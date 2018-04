Autos sollen fahren – aber auch verfügbar sein

Die Kosten pro Fahrzeug lassen sich schwerer bestimmen. Ganz grob gerechnet, kostet ein privat genutzter Smart bei einer jährlichen Fahrleistung von 30 000 Kilometern 2200 Euro im Jahr (15 Cent pro Kilometer), inklusive Benzin, Versicherung, Steuern und Wartung. Bei einer Flotte von 800 Smarts wären das 1,8 Millionen Euro im Jahr nur für den Unterhalt. Bei größeren Autos sind die Kosten höher. Noch nicht eingerechnet sind der Kaufpreis beziehungsweise die Leasing-Gebühren der Autos, die zur Vermietung nötige Hard- und Software, die beim Carsharing deutlich höheren Reinigungs- und Reparaturkosten sowie die Parkgebühren, die die Anbieter an die Städte zahlen müssen. In München ist das zum Beispiel eine Pauschale von etwa 1000 Euro pro Jahr und Fahrzeug. Hinzu kommen noch die Kosten, die anfallen, wenn die Anbieter einzelne Autos aus den Randgebieten holen und umparken müssen, um zu lange Standzeiten zu verhindern. „Wenn man alles zusammennimmt, bleibt nicht mehr wahnsinnig viel übrig“, sagt Weigele, „aber man kann sagen, dass das Geschäft sich bei etwa acht bis zehn Fahrten am Tag lohnt.“

Das ist noch lange nicht in allen Städten der Fall. DriveNow hat zum Beispiel in München, der Heimatstadt von BMW, 750 Autos und 200 000 Kunden. In Mailand kommen 500 Autos auf nur 77 000 Kunden. Die Anbieter müssen das Verhältnis von Auslastung und Verfügbarkeit gut austarieren. Je häufiger und länger die Autos in Gebrauch sind, desto lukrativer wird es. Wenn als Folge dessen aber zu wenige freie Autos verfügbar sind, wird das Angebot für die Kunden unattraktiv.

Je durchmischter das Geschäftsgebiet – wohnen, arbeiten, einkaufen auf engem Raum – desto mehr lohnt sich das Modell. Für kleinere Städte rechnet es sich nicht, weil die Autos zu lange ungenutzt in Wohngebieten stünden. Sebastian Hofelich, Geschäftsführer von DriveNow sagt: „Wir konzentrieren uns derzeit auf die europäischen Großstädte.“

Für ländlichere Regionen sind die stationären Anbieter zuständig. Deren Geschäftsmodell ähnelt dem der klassischen Autovermietungen. Die beiden größten, Stadtmobil und Cambio, sind aus der Umweltbewegung hervorgegangen. Sie wollten den Autoverkehr reduzieren, nicht hohe Gewinne einfahren. Ihre Flotte wird von GmbHs oder AGs in den einzelnen Städten betrieben. „Das sind auch keine riesigen Cashcows“, sagt Weigele

Das schnelle Geld war aber auch nicht das primäre Ziel der Free-Floating-Anbieter. Es ging ihnen erst einmal darum, den neuen Markt zu besetzen, Daten über das Nutzungsverhalten der Kunden zu sammeln und darauf zu warten, dass die Zukunft der Mobilität, von der so viele sprechen, kommt. Also subventionieren die Konzerne ihre Tochterunternehmen. DriveNow least die bereits mit der nötigen Soft- und Hardware ausgestatteten Autos für ein bis zwei Jahre von BMW, „zu marktüblichen Konditionen“, sagt Sebastian Hofelich.

Auch Daten können aus Konzernsicht wertvoll sein. Unternehmen lieben den gläsernen Kunden, und wer mit seinem Handy einen Carsharing-Anbieter nutzt, gibt sehr viel preis über sein Fahrverhalten. Hofelich gibt sich zurückhaltend. „Man muss vor allem die richtigen Fragen stellen, um die Daten zu analysieren, sonst nützen sie wenig“, sagt er. Viele dieser Fragen suchen sie noch. Verkaufen wollen man die Daten nicht, heißt es.

Die Autokonzerne sehen in ihren Carsharing-Fahrzeugen auch eine Möglichkeit, Elektromobilität bekannter zu machen. Zehn Prozent der Flotte ist elektrisch. Nicht viel, aber etwa 130-mal so viel wie im bundesdeutschen Durchschnitt.

Immerhin – den Markt zu besetzen ist den beiden Platzhirschen gelungen. „Neue Anbieter haben es extrem schwer, jetzt noch reinzukommen“, sagt Harry Wagner, Professor für Automotive und Mobility Management an der Technischen Hochschule Ingolstadt. „Vor allem, wenn sie noch keine Erfahrung im Bereich Mobilität und keine Infrastruktur haben.“

Prominente Opfer des Konkurrenzkampfes: Der stationäre Anbieter CiteeCar ging 2016 in die Insolvenz, weil der Investor kein Geld mehr nachschießen wollte. Ende 2017 gab der Free Floater Multicity von Citroën auf, dessen Flotte größtenteils aus Elektroautos bestand. Wegen fehlender Ladesäulen-Infrastruktur, hieß es bei Multicity.

Es halten sich auch hartnäckig Gerüchte, dass sich DriveNow und Car2go zusammenschließen wollen. Die Kunden müssten dann nur noch eine Plattform besuchen, die Flotte würde sich vergrößern und könnte besser verteilt werden. „Carsharing wird voraussichtlich in den nächsten Jahren günstiger werden“, sagt Hofelich von DriveNow, der sich zu den Fusions-Gerüchten nicht äußern möchte. Auch bei Car2go schweigt man dazu.

Damit aus dem Service ein wirklich lukratives Geschäft wird, müsste die Akzeptanz in der Bevölkerung steigen und das eigene Auto unattraktiver werden. Zum Beispiel wegen Fahrverboten in Ballungszentren, wie sie derzeit diskutiert werden. 2017 trat das „Gesetz zur Bevorrechtigung des Carsharing“ in Kraft, das es Städten und Kommunen unter anderem ermöglicht, kostenfreie Sonderparkplätze für Carsharing-Autos auszuweisen.

Doch auch mit einer weitaus höheren Quote geteilter Autos gäbe es zwar insgesamt weniger Fahrzeuge in Deutschland – aber nicht weniger Autoverkehr auf den Straßen. Immerhin wäre das Parkplatzproblem gelöst und der Verkehr von Autofahrern befreit, die auf der Suche nach einem freien Stellplatz um den Block kurven.

Aus Perspektive des Umweltschutzes und der Verkehrsentlastung ist Carsharing tatsächlich erst dann ein großer Gewinn, wenn elektrisch betriebene Shuttles automatisch die optimale Route berechnen, um möglichst viele Personen gleichzeitig befördern zu können. ---