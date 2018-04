Anschluss gesucht

Abgefahrene Diskussionen, trostlose Realität

Egal ob auf der Schiene, der Straße, in der Luft oder auf dem Wasser: Neue Mobilitätsprojekte müssen anschlussfähig sein, zu anderen Systemen passen, auch zur Vergangenheit und in den Bestand. Aber vieles harmoniert nicht miteinander. Da gibt es die Prestigeprojekte, Autobahnen, teils kaum befahren, ICE-Trassen oder einige Hundert Meter Solarradweg – und gleichzeitig bröckelt der Beton an Hunderten deutschen Autobahnbrücken so sehr, dass dort keine Lkw mehr fahren dürfen, vergammeln in der Peripherie Bahnhöfe und suchen Radfahrer in vielen Städten noch immer vergebens nach einem sicheren Streifen für ihre Fahrt.

„Wir führen mitunter wahnsinnig abgefahrene Technologie-Diskussionen, während die Hardware teilweise noch aus der Steinzeit stammt“, sagt Wasilis von Rauch. Der Bundesvorsitzende des Verkehrsclubs Deutschland e. V. (VCD) nennt als Beispiel gern das viel diskutierte Thema autonom fahrender Güterzüge. Rollte so ein Zug heute autonom in einen Bahnhof, müssten Arbeiter unter die Waggons klettern und jeden einzelnen ab- oder ankoppeln, da die Kupplungen für einen Großteil der hiesigen Frachtwaggonflotte bis heute nur von Hand zu betätigen sind.

Automatische Kupplungen wären im Vergleich zum autonomen Fahren die deutlich geringere Investition, vor allem aber der logische erste Schritt, um im Güterverkehr voranzukommen.

Von Rauch beklagt, dass „in der Verkehrspolitik bisher keine verbindlichen politischen Ziele gesetzt sind, keine systemischen Verzahnungen zwischen Verkehrsmitteln existieren und übergeordnete Schwerpunkte, wie etwa die Gesundheit der Menschen oder der Klimaschutz, bestenfalls zweitrangig sind“. Statt also die immensen Mittel für Infrastrukturaufgaben strategisch einzusetzen, gehe es nur darum, jedes Jahr mehrere Milliarden in oft fragwürdige Neubauten zu investieren. Das Ergebnis ist in seinen Worten „ein Scherbenhaufen“. Der Verkehr zähle zu den wenigen Sektoren, in denen die CO2-Emissionen weiterhin ansteigen, der Kollaps in den Straßen der Großstädte sei pathologisch.