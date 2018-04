Was wäre, wenn … Bayern sich von Deutschland abspaltete?

Ob Bayern sämtliche Verträge und Mitgliedschaften (von EU bis Nato, von Freihandelsabkommen bis zu polizeilicher Zusammenarbeit) komplett neu aushandeln müsste, hängt vor allem davon ab, ob es sich bei der Loslösung um eine Sezession handelte oder um eine Trennung. Im letzteren Fall würden beide neue Staaten Rechtsnachfolger Deutschlands und könnten einen großen Teil der internationalen Verträge übernehmen. „Dafür wäre jedoch zum einen die Zustimmung der Bundesrepublik sowie aller anderen Partnerstaaten erforderlich“, sagt Christoph Möllers, Professor für Verfassungsrecht und Rechtsphilosophie an der Berliner Humboldt-Universität. „Zum anderen müssten selbst in diesem Fall noch Hunderte von Dingen zwischen der BRD und Bayern ausgehandelt werden. Welche Rechte haben Deutsche in Bayern? Was passiert mit Bundeseigentum wie Straßen oder Bundesbehörden, die sich auf bayerischem Boden befinden?“ Eine Zustimmung der Partnerstaaten entweder zur Trennung oder im Falle einer Sezession zu einem schnellen Wiedereintritt in EU oder Nato könnte laut Möllers zudem schwierig werden: „Die meisten Nationen haben kein Interesse daran, eine Unabhängigkeit anderswo unkompliziert zu machen – allein um nicht die Separatisten im eigenen Land zu motivieren.“

Vergleichsweise einfach ist die Frage nach einer Verfassung und einem Parlament: „Hier kann man sich entweder über eine verfassungsgebende Versammlung neu konstituieren oder mit der Landesverfassung und dem jetzigen Landtag sowie Ministerpräsidenten weitermachen“, so Möllers. Schwieriger sieht es mit Gesetzen aus: So verfügt der Freistaat beispielsweise über kein eigenes BGB und damit über kein eigenes Vertragsrecht. Überhaupt sind die meisten in Bayern geltenden Normen und Gesetze entweder Bundesgesetze oder europäische Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften – und müssten deshalb entweder neu verfasst werden, oder man müsste sich darauf verständigen, die bisherigen bundesdeutschen und europäischen Normen weiterhin zu übernehmen.

Bei der Verteidigung müsste sich Bayern nach dem Abzug der Bundeswehr mit rund 12 000 Gebirgsschützen begnügen, die in 47 Kompanien organisiert und mit Karabinern ausgestattet sind. Ob die freiwillige Truppe, zu deren Ehrenmitgliedern auch Edmund Stoiber und der Ex-Papst Benedikt gehören, zur Landesverteidigung ausreichte? Im Falle einer Sezession mit Ausscheiden aus der EU müsste auch eine neue Währung geschaffen werden. Theoretisch wäre es zwar möglich, den Euro als Fremdwährung zu verwenden – so wie es etwa Ecuador mit dem US-Dollar tut. Das dürfte jedoch für die Separatisten keine Option sein – sie wollen schließlich eine größere Unabhängigkeit von der EU-Finanz- und Währungspolitik. Immerhin hätten die unabhängigen Bayern auch weiterhin genug zu trinken: Mit 624 Brauereien gibt es dort fast ebenso viele wie im restlichen Deutschland zusammen (784). Und fast jede dritte deutsche Milchkuh ist eine bayerische.

Sportlich trumpft Bayern vor allem im Winter auf: Bei den jüngsten Olympischen Winterspielen in Sotchi landete der Freistaat beim Medaillenspiegel auf Platz 7 – und damit zwei Plätze vor Österreich. Ob der FC Bayern München und der FC Augsburg trotz Abspaltung weiter in der Fußball-Bundesliga antreten dürften, wäre Verhandlungssache. So spielt der Liechtensteiner FC Vaduz in der Schweizer Liga und der AS Monaco in der französischen.

Wäre die Unabhängigkeit überhaupt mit der Verfassung vereinbar? Dass die Frage im Grundgesetz ausgespart ist, bedeutet laut Christoph Möllers nur wenig: „Es gibt bis auf ein paar alte kommunistische weltweit nur ganz wenige Verfassungen, die überhaupt eine Ausstiegsklausel haben. Aber gerade weil es nicht geregelt ist, ist es umso interessanter, was passiert, wenn es so wie in Kanada oder Spanien einmal losgeht.“ Kanada habe im Gegensatz zur harten spanischen Linie den weiseren Kurs gewählt: „Dort hat das Verfassungsgericht erkannt, dass sich solche Bestrebungen nicht per Verbot aus der Welt schaffen lassen, dass man nicht untersagen kann, darüber nachzudenken“, sagt Möllers. „Also wurde versucht, ein Verfahren zu finden, um im Gespräch zu bleiben. Und am Ende war die Abstimmung dann erfolglos.“ Das Bundesverfassungsgericht scheint sich in Sachen Bayern für die harte Linie entschieden zu haben. Und lehnte 2016 ein Referendum mit der wortkargen Begründung ab, die einzelnen Länder seien nicht „Herren des Grundgesetzes“.