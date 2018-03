Aber nein, sagt Pflug. „Die Städte waren schon immer Freunde.“ Schon als Jugendliche hatte sie stets zwei Geldbörsen auf dem Nachttisch liegen, eine mit Österreichischen Schilling und eine mit D-Mark, so oft war sie drüben auf der anderen Seite. Und als beim Hochwasser im Juni 2016 halb Simbach unter Wasser stand und die Feuerwehrleute aus Braunau wegen fehlender Zuständigkeiten nicht gleich helfen durften, zogen die einfach ihre Uniformen aus und packten als Nachbarn mit an. Das transnationale Stadtmarketing sei eine logische Folge dieser Freundschaft und aus keiner Not geboren.

Während der Tourismusverband Steininger-Broschüren druckt, beschäftigt sich Pflug mit dem Gesamtpaket. Ganz oben auf der Liste der 2015 gegründeten Firma steht das „urban branding“ von Braunau-Simbach mit „einer gemeinsamen inhaltlichen und werbetechnischen Positionierung des gemeinsamen Standorttraums“.

Nur eine Kleinigkeit fehlt in diesem Gesamtpaket: das Hitler-Haus. „Das gehört nicht in unser Aufgabengebiet“, sagt Pflug. Als Privatperson habe sie dazu sicher eine Meinung, aber nicht als Geschäftsführerin der GmbH. Von einem Redeverbot will sie jedoch nicht sprechen – am liebsten möchte sie überhaupt nicht über das Thema reden. Nur so viel darf gesagt werden: „Wir sind keine Täterstadt!“ Und dann schnell: „Aber auch keine Opferstadt.“ Beim ersten Satz war man sich im Ort schon immer einig. Mit dem zweiten hatte man in ganz Österreich seine Schwierigkeiten.

Der Bürger: ein Held

Wenn der Tourismusverband mit der historischen Bartpflege beschäftigt ist und Elke Pflugs Standortmarketingfirma alles kommuniziert, nur nicht den braunen Elefanten im Raum, wer kümmert sich dann um die Vergangenheit Braunaus?

Die Bürger. Ihnen voran Florian Kotanko, wie Elke Pflug in Braunau geboren. Doch im Gegensatz zu ihr darf er sagen, was er will. Kotanko war Lehrer für Latein und Geschichte am örtlichen Gymnasium, später dessen Rektor, jetzt ist er Rentner. Manche Pensionäre spielen Schach, Kotanko schreibt das Internet voll. Auf Braunau-history.at sammelt er alles, was das Stadtmarketing verschweigen muss.

Wie die hiesige Feuerwehr bei der Überschwemmung Simbachs möchte er als parteiloser Historiker bei der Ehrenrettung seiner Stadt anpacken. „Auch um gegen die Vorurteile im eigenen Kopf vorzugehen“, wie er sagt. Zum Beispiel mit historischen Wahllisten, anhand derer er belegt, dass Braunau nie brauner war als das Umland.

Als Sohn seiner Stadt kennt er den peinlichen Moment, wenn er als Reisender nach seiner Herkunft gefragt wird. Nicht einmal Historiker wollen bei jeder Begegnung über Hitler sprechen. Doch bei dieser Stadt gibt es überregional einfach kein zweites Konnotat. Sicher, für die Einheimischen ist es das Bankerl vorm Schüdlhaus, auf dem schon Napoleon sich die Pfeife ausgeklopft hat. Oder das eiserne Ross oben am Weinhansgiebel, das ganz durchlöchert ist, weil die Amerikaner darauf geschossen haben, als ihnen fad war.