Mega-Eiswürfel

Eine gigantische Verschwendung, dachte sich Schwarzer: „Könnte man nicht Eisberge und Durstige irgendwie zusammenbringen?“ Sieben Jahre später, an einem heißen Augustvormittag, sitzt er im Konferenzraum eines Ingenieurbüros im Hafen von Hamburg-Harburg, um sein Modell vorzustellen. Neben ihm haben seine Geschäftspartner Heiner Schwer und Andreas Gagneur Platz genommen, mit denen er in den vergangenen Jahren die Polewater GmbH aufgebaut hat. Geschäftszweck: Gewinnung von Trinkwasser aus frei treibenden Eisbergen.

Theoretisch, rechnet Heiner Schwer vor, ließe sich allein aus den Eisbergen des Südpolarmeeres der gesamte Trinkwasserbedarf der Menschheit 300-mal decken. Selbst nach vorsichtigen Schätzungen enthalte ein Eisberg vier Milliarden Liter reines Trinkwasser. Nimmt man den – von den Vereinten Nationen ermittelten – täglichen Mindestbedarf von 25 Litern Wasser als Grundlage, könnte ein einziger solcher Eisklotz den Durst von 160 Millionen Menschen stillen. „Technisch sind wir so weit, dass wir direkt in die Vorbereitungsphase kommen“, beendet Schwer seinen Vortrag. „In maximal zwei Jahren ist Polewater in der Lage, Tafeleisberge systematisch zur Trinkwassergewinnung zu nutzen. In den folgenden Jahren könnten wir dann mehrere Transporte pro Jahr durchführen. Deren Zahl wird abhängig sein vom Wasserbedarf.“

Was außerordentlich kühn erscheinen mag, ist weder abwegig noch sonderlich neu. Nach einem Bericht in »The Atlantic« fabulierten britische Forscher bereits in den 1830er-Jahren über die Umleitung von Eisriesen zwecks Kühlung ihrer Kolonien. Mitte des 19. Jahrhunderts sollen chilenische Brauereien tatsächlich zwei Eisberge nach Valparaiso befördert haben. Seitdem taucht das Phänomen so regelmäßig in der Forscherszene auf wie Eisberge in der Nordostpassage. So widmete die renommierte Denkfabrik Rand Corporation dem Eisberg-am-Haken-Potenzial in den Siebzigerjahren sogar eine umfangreiche Machbarkeitsstudie. In den USA nahmen sich Forscher bei einer Fachkonferenz des Themas an. Der französische Ingenieur Georges Mougin entwickelte damals sehr konkrete Abschleppszenarien. Auftraggeber war das dem saudischen Prinzen Mohammed Al Faisal gehörende Unternehmen Iceberg Transport International – von dem allerdings nicht überliefert ist, dass es sich jemals einem Eisberg auch nur genähert hätte.