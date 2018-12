Als Scharfeld den Umschlag öffnet und den Brief liest, den ein gewisser James Weinberger von einer New Yorker Anwaltskanzlei unterzeichnet hat, ist er verblüfft und nicht ganz sicher, ob er dem trauen soll, was er da liest. Der Brief ist eine zweiseitige Unterlassungsaufforderung. Der Anwalt wirft ihm vor, mit der Marke iTrump Kunden in die Irre zu führen, außerdem habe er „die Berühmtheit der Marke Trump verwässert und den Geschäftswert und guten Ruf beschädigt, den Mr. Trump über viele Jahre hinweg aufgebaut hat“. Eine Woche habe er Zeit, um die App vom App Store zu entfernen, ihren Namen zu ändern und seinen Antrag auf eine entsprechende Handelsmarke beim Patent und Trademark Office (USPTO) zurückzuziehen.

Scharfeld ist ein muskulöser Hüne mit durchdringenden blauen Augen – seine Vorfahren sind Schweden. Seit seiner Jugend im kalifornischen Santa Barbara und später als Forscher am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) bei Boston habe er gelernt, bei der Planung von Dingen auf Details zu achten und sie dann unbeirrbar durchzuziehen, erzählt er im Herbst 2018 in seinem Wohzimmer, also fast acht Jahre nach dem Erhalt des ersten Briefes von Donald Trumps Anwalt. Warum hat er nicht einfach auf den Namen iTrump verzichtet? „Ich gebe nicht gern nach. Und wenn mir irgendetwas falsch oder ungerecht vorkommt, dann werde ich richtig wütend. Das liegt in meiner Natur.“

Im Januar 2011 schaut er zunächst online nach, ob es die New Yorker Kanzlei wirklich gibt. Dann ruft er beim Vater eines Freundes an, der Anwalt ist. Der stuft die Unterlassungsaufforderung als „lächerlich“ ein und bietet an, einen Antwortbrief zu schreiben. Scharfeld entscheidet, sich zur Wehr zu setzen – ohne zu ahnen, wie beschwerlich das wird.