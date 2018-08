Die Wurzeln einer Region

Melcarne ist ein Mann, der Herausforderungen liebt. Auch das Sterben der Olivenbäume sieht er als Herausforderung an. Der Agronom ist niemand, der sentimental auf ein Unglück reagiert, er ist ein rationaler Mensch, „verliebt“ in die Wissenschaft. Melcarne sagt: „Niemand löst deine Probleme für dich.“ Und weil er so denkt, könnte er das Kulturerbe Salentos retten.

Sein Heimatdorf Gagliano del Capo hat 6000 Einwohner und 50 000 Olivenbäume. Es steckt noch nicht so tief in der Krise wie andere Orte, aber die Zeichen der Zerstörung werden sichtbarer. Auch an den 5000 Olivenbäumen, die auf Melcarnes 45 Hektar Anbaufläche stehen. 95 Prozent mit Ogliarola Salentina, fünf mit Cellina di Nardò. Diese beiden Sorten machen die überwiegende Mehrheit der Bäume im Salento aus – und ausgerechnet sie sind am anfälligsten für das Bakterium. Eine Monokultur mit Folgen.