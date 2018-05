Der Plan

Auch Christian Sewing, der neue Mann an der Spitze der Deutschen Bank, glaubt daran. „Wenn die digitale Transformation aus einer Ökonomie der Produzenten eine Ökonomie der Plattformen macht, dann ändert sich das ganze Wirtschaftsleben“, sagte er beim Deutschen Medienkongress im Januar 2018 in Frankfurt am Main. „Angesichts dieser Marktmacht der Plattformen ist klar: Vielfach haben nicht mehr die Hersteller eines Produkts das Sagen, sondern die Händler.“ Seine Forderung: „Wir müssen zur führenden Plattform werden.“ Sewing steht unter großem Druck: Die Deutsche Bank ist eines der Geldhäuser, die sich von der Finanzkrise am schlechtesten erholt haben, es schreibt seit Jahren rote Zahlen. Aus den Zwillingstürmen in Frankfurt am Main kamen schon lange keine guten Nachrichten mehr.

Umsetzen soll das Ganze Markus Pertlwieser, Digitalchef des Privat- und Geschäftskundenbereichs. Die Finanzkrise habe dafür gesorgt, sagt er, dass sich die Branche jahrelang zu wenig Gedanken um neue Einnahmequellen gemacht habe: „Die klassischen Erlösmodelle funktionieren immer weniger, die Zahl der Filialbesuche geht weiter zurück. Gleichzeitig werden in der digitalen Sphäre viele Angebote schneller austauschbar, denn das nächste Angebot ist meist nur einen Klick entfernt. Die Position eines Aggregators, der all diese Angebote bündelt und die direkte Kundenbeziehung hat – die ist es, die sich in Zukunft lohnen wird.“

Ihr Draht zu den Kunden ist tatsächlich eine der letzten Stärken, die vielen Banken noch geblieben sind: Mehr als 20 Millionen haben die Deutsche und die Postbank gemeinsam, mehr als die Hälfte von ihnen erledigt Bankgeschäfte digital. Das ist ein Vorteil, von dem die oft gehypten Fintechs nur träumen. Zudem ist Onlinebanking stark verankert im Alltag und bietet somit permanenten Kundenkontakt. Die Leute müssen nicht mehr in die Filiale gelockt oder mit Werbe-Mails genervt werden, sie kommen von selbst, häufig sogar täglich. Mit Versicherern, Bausparkassen oder ähnlichen Dienstleistern treten Kunden oft nur einmal pro Jahr in Kontakt. Wenn überhaupt.

Diese intensive Beziehung zu monetarisieren, indem man nicht nur eigene Produkte vertreibt, sondern auch als Schaufenster für alle anderen fungiert, das muss nach Ansicht Parkers und anderer Experten das vorrangige Ziel für die Banken der Zukunft sein. Die Deutsche Bank scheint Gefallen an der These gefunden zu haben, denn sie ist eine Forschungspartnerschaft mit dem Massachusetts Institute of Technology eingegangen, wo Parker derzeit in der „Initiative on the Digital Economy“ forscht. „Banken wissen viel über ihre Kunden“, sagt Parker in einem gemeinsamen Interview mit Pertlwieser. Kaum ein Unternehmen kenne sie so gut. Die Bank wisse, wann sie einen Beruf ergriffen, heirateten, Kinder bekämen, ein Haus bauten. Diese Lebensabschnitte böten perfekte Gelegenheiten, so Geoffrey G. Parker, Finanzprodukte, Versicherungen und andere Dienstleistungen zu verkaufen – idealerweise über einen Marktplatz. Dann könnte das Geldhaus nicht nur mitverdienen, wenn die Kunden ihr Tagesgeld woanders anlegten, sondern auch, wenn sie sich Produkte aussuchten, die die Bank selbst nicht anbietet.

„Wenn wir diese Aggregation von Services bieten können, sind wir in der bestmöglichen Position“, sagt Pertlwieser. „Eine Bank oder Versicherung, die ihr Produkt nur einer Plattform zuliefert, wird immer nur der Lieferant bleiben, der das Regal befüllt. Aber dann ist man ersetzbar. Derjenige, der das Regal besitzt, ist strategisch besser aufgestellt. Und deshalb bauen wir ein Regal.“ Pertlwieser hat Parkers Buch verinnerlicht, kennt aber auch die Probleme, die sich für Plattformen ergeben können.

Zum Beispiel das Henne-Ei-Problem. So wie eine Plattform wie Uber nicht funktioniert, wenn es nur Fahrgäste, aber keine Fahrer gibt, so kann eine Bankplattform nicht funktionieren, wenn es Kunden, aber keine Anbieter gibt. Bei dem Termingeld-Marktplatz der Deutschen Bank namens Zinsmarkt findet man derzeit gerade mal zwei Kooperationspartner. Auch das Kapitel über deren Auswahl hat Pertlwieser gelesen: Wenn eine Plattform es nicht schafft, qualitativ schlechte oder sogar betrügerische Angebote auszusieben, können sich schnell negative Netzwerkeffekte einstellen – also eine Abwanderung der ehrlichen Nutzer und somit auch der seriösen Anbieter. „Wenn außen Deutsche Bank draufsteht, muss auch unser Qualitätsniveau drin sein“, sagt Pertlwieser, „sonst riskieren wir das Vertrauen unserer Kunden.“