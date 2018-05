• Wer sollte in einem Unternehmen was entscheiden? Bei Spotify, dem größten Musik-Streaming-Dienst der Welt, sehen sie es so: Ein guter Mitarbeiter trifft in 70 Prozent aller Fälle dieselben Entscheidungen wie sein Chef. In 20 Prozent fällt er bessere Entscheidungen, weil er von der Sache mehr Ahnung hat. Und in 10 Prozent liegt er daneben. Geprägt hat diese Glaubenssätze Daniel Ek, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Spotify. Seine Botschaft ist klar: Nicht fragen, machen. Die richtig guten und innovativen Schritte, die ein Start-up voranbringen, bleiben sonst aus.

Ek ist 31. Böse Zungen lästern, er sehe aus wie einer, der als Jugendlicher zu viel Zeit vor dem Computer verbracht hat. Wenn das stimmt, war die Zeit gut investiert. Ek gehört zu den Wunderkindern der schwedischen Gründerszene. Spotify verschafft mittlerweile 60 Millionen Internetnutzern weltweit einen bequemen und legalen Zugang zu Musik. 15 Millionen von ihnen sind bereit, als Premiumkunden für besonders viel Auswahl und Bequemlichkeit bei der Nutzung rund zehn Euro im Monat zu zahlen. An dem Unternehmen sind nicht nur die wichtigsten Musik-Labels beteiligt, sondern auch Coca-Cola, Goldman Sachs und die Deutsche Bank. Der Marktwert wird auf rund vier Milliarden Euro geschätzt.

Man muss die Entstehungsgeschichte der Firma kennen, um zu verstehen, wie es dort funktioniert. Spotify wird geprägt von freiheitsliebenden Programmierern, dem Hang vieler Skandinavier, Entscheidungen im Konsens zu treffen, sowie der Gelassenheit und dem Selbstbewusstsein des Gründers, der sagt: „Man muss kluge Köpfe nur machen lassen.“ Ein amerikanisches Medienportal schrieb über ihn: „Daniel Ek ist wie Tom Sawyer. Er findet Zäune und lässt sie von anderen anmalen.“

Die Kurzfassung der Spotify-Story geht so:

Daniel Eks Stiefvater, ein Elektro-Ingenieur, führte den Jungen früh in die Welt der Computer ein. Schon als Grundschüler schrieb der auf einem Commodore C 64 erste Programme, gründete mit 14 aus dem Kinderzimmer heraus seine erste Firma. Und kreierte Unternehmens-Websites cooler als die kommerziellen Webagenturen in der schwedischen Hauptstadt. Die Firma wuchs. Mit 19 verkaufte Ek den Webdienstleister. Er begann ein Informatikstudium, brach es aber schnell wieder ab und gründete lieber neue Firmen. Das klappte nicht ganz so gut. Irgendwann war das Geld aus dem Verkauf seiner Webfirma aufgezehrt. Er heuerte als angestellter Manager an und wurde schließlich Chef der Softwarefirma uTorrent, mit deren Programmen weltweit viele Musik- und Filmdateien illegal getauscht werden konnten. In dieser Zeit kam er auf die Idee für Spotify. 2006 fand er Investoren, die ihm glaubten: „Wenn wir Musik im Netz bequemer zugänglich machen als in den illegalen Tauschbörsen, dann werden die Leute wieder für Musik bezahlen.“ Zwölf Millionen Euro Risikokapital war diese Überzeugung wert.

Es dauerte zwei Jahre, bis Daniel Ek auch die großen Musik-Labels davon überzeugt hatte, ihre Musikkataloge testweise mit legalem Musik-Streaming in wenigen Ländern zur Verfügung zu stellen. Der Gründer lockte sie mit Lizenzgebühren und Anteilen am Unternehmen. 2008 war es so weit. Internetnutzer konnten ein privates Wunschkonzert bequem über ihre Rechner hören. Ek wies Musikliebhabern einen bequemen Weg aus der Illegalität und vermittelte den Labels nach Jahren der Misere die Hoffnung auf ein neues Geschäftsmodell.