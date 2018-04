Was bringt eigentlich die Mülltrennung?

Die eigentliche Arbeit machen sich andere - und sie machen sie gern. Alba aus Berlin etwa ist eine jener Firmen, die vom DSD mit dem Abtransport und der Sortierung beauftragt werden. Einst ein kleiner Familienbetrieb, ist Alba heute europaweit aktiv und beschäftigt 9000 Mitarbeiter, leert laut eigenen Angaben mittlerweile jede vierte gelbe Tonne in Deutschland und macht damit einen Umsatz von 3,2 Milliarden Euro im Jahr. Das Geld kommt vom DSD, aber vor allem aus den Gewinnen des Weiterverkaufs der gesammelten und sortierten Kunststoffe. Eine Tonne PE- oder PP-Verpackungen hat einen Marktwert von 200 bis 350 Euro. Aluminium bringt bis zu 1000 Euro. Geschredderte PET-Flaschen erzielen 400 Euro pro Tonne und landen oft als Sekundärrohstoff in China. Dort werden sie eingeschmolzen und zu Polyesterfäden gesponnen, etwa für Fleece-Pullover. Mindestens die Hälfte der zurückgegebenen PET-Flaschen landet, so eine Schätzung von Greenpeace, in Asien.

Was bleibt übrig?

Zwei Drittel der eingesammelten Verpackungen aus dem Grünen Punkt enden in der sogenannten thermischen Verwertung. Mit anderen Worten: Sie werden verbrannt. Etwa in der Hamburger Müllverwertungsanlage Rugenberger Damm, wo insgesamt 320.000 Tonnen Verpackungen und Restmüll pro Jahr verfeuert werden. Daraus entsteht Fernwärme für Wohnungen und Strom. Im Jahr 2010 machte die Anlage einen Gewinn von knapp 20 Millionen Euro und erzielte eine Umsatzrendite von mehr als 42 Prozent. Haupteigentümer ist der Energiekonzern Vattenfall.

Der oft nasse Restmüll brennt nicht gut. Daher ist man am Rugenberger Damm froh über jede Kunststoffverpackung und jedes Stück Papier, das irrtümlich in die Restmülltonne geworfen wurde. Das erhöht den Brennwert. Um den Brennwert noch zusätzlich zu steigern, wird der Müll gezielt mit Kunststoffen und geschredderten Holzteilen aus dem Sperrmüll angereichert. Konditionierung nennen das die Fachleute.

Die Ursprungsidee der "stofflichen Wiederverwertung" wird durch die Verbrennung konterkariert. Aber ist das so schlimm? Als Brennstoff ist Abfall heute genauso wertvoll wie Braunkohle, die aufwendig gefördert werden muss. Selbst Greenpeace sieht, im Gegensatz zu früher, die Müllverbrennung nicht mehr als großes Übel: Dank strenger Umweltauflagen sei die Dioxinbelastung seit 1990 auf ein Tausendstel des damaligen Werts gesunken. Eine Studie komme sogar zu dem Schluss, dass die Anlagen der Luft Giftstoffe entzögen - denn würde man die entsprechende Menge Strom und Wärme in Kohlekraftwerken erzeugen, würden zusätzlich drei Tonnen Arsen, Cadmium und andere Schwermetalle die Luft belasten. Selbst die Kohlendioxidbilanz der Anlagen sei besser als ihr Ruf.

Je weiter der Preis für fossile Energieträger steigt, desto wertvoller wird der Müll als Ersatzbrennstoff.

Es braucht neue Ideen, will man Recycling ernsthaft vorantreiben. Und neue Gesetze. Der Abfallwissenschaftler Klaus Wiemer hat in Kassel ein Konzept mit nur noch zwei Abfalltonnen erprobt: eine für nassen und eine für trockenen Müll. Das würde vor allem die Logistikkosten und Fehlwürfe verringern, denn in großen Städten landet bis zu 50 Prozent des Abfalls in der falschen Tonne. Der trockene Müll könnte dann besonders leicht maschinell sortiert werden. Der nasse Abfall könnte zur Energiegewinnung genutzt werden, zum Beispiel durch Biogas.

Der kommunale Zweckverbund Abfallwirtschaft in Trier ging noch einen Schritt weiter und kippte den getrennt gelieferten Müll wieder zusammen und beobachtete, wie Bakterien ihre Energie aus dem Biomüllanteil bezogen und in Wärme umwandelten, sodass der Abfall trocknete. Er ließ sich hinterher wunderbar sortieren. Maximilian Monzel, der Geschäftsführer, hält den gelben Sack denn auch für überflüssig.

Beide Modelle sind vorerst gescheitert. "Die Probleme bestehen auf organisatorischer und verwaltungstechnischer Seite", sagt Wiemer. Die Kommunen kommen aus den Verträgen mit dem DSD nicht heraus und sind an die gesetzlichen Vorgaben gebunden. Und die schreiben die Mülltrennung vor.

Eine Petition an den Bundestag vom Januar 2012 fordert daher auch, die gesetzlich vorgeschriebene Mülltrennung zu streichen und stattdessen die Wiederverwertung zu verankern.