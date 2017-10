Wassoul'Or Goldmine in Mali

Diallo steigt aus und deutet begeistert auf die weißlichen Querstreifen in der Lehmwand: "Schauen Sie sich das an! Quarzadern, in denen wir bis zu 200 Gramm Gold pro Tonne Gestein finden – wo schon fünf Gramm viel sind." Die malische Regierung hat Wassoul'Or eine 30-jährige Konzession für ein 100 Quadratkilometer großes Gebiet überlassen. Im Gegenzug hält der Staat Mali, wie es das Bergbaugesetz vorschreibt, 20 Prozent der Unternehmensanteile und kassiert zusätzlich 3,6 Prozent Exportsteuer. Insgesamt fünf hochkarätige Minen liegen auf dem Konzessionsgebiet. Daneben gebe es jede Menge sekundäre Vorkommen: Gold, das durch Auswaschung in Millionen von Jahren aus den Quarzadern in andere Gesteinsschichten gelangt sei. Insgesamt hätten Experten Goldfunde von mehr als 58 Tonnen allein für Kodieran errechnet. "Wir beschränken uns auf den Tageabbau, aber wenn der Goldpreis weiter steigen sollte, können wir der Goldader auch noch bis in 2000 Meter Tiefe folgen."

Seit 2005 hat sich der Preis des Edelmetalls mehr als verdreifacht. Gerade die jüngsten Verwerfungen der Weltwirtschaft treiben den Gold-Kurs – und verstärken Diallos Optimismus: "Unser einziges Risiko besteht darin, dass wir es nicht schaffen, das Gold aus der Erde zu holen." Im Moment aber rattern die Förderbänder in Kodieran nonstop. Dass die Fabrik derzeit nur die Hälfte ihrer Kapazität von 11000 Tonnen Gestein pro Tag verarbeitet, liegt nicht an technischen Mängeln. Sondern allein an politischen Entscheidungen am anderen Ende des Globus.

Ein kanadisches Spezialistenteam zur Maschinensteuerung etwa musste das Land verlassen, nachdem ihre Regierung eine Reisewarnung für Mali ausgegeben hatte. Bis der Ersatz eingearbeitet ist, dauert es noch. "Wir nehmen im Moment die letzte Phase der Goldaufbereitung in Betrieb", sagt der Fabrikleiter Corneille Dena. "Unser Nahziel ist eine Tagesproduktion von 15 Kilo Gold. In drei Jahren sollen es 30 bis 40 Kilo sein." Schon jetzt gehört Kodieran zu den größeren Minen Malis, es liefert knapp fünf Prozent der nationalen Goldproduktion, und Wassoul'Or bereitet die Inbetriebnahme weiterer Minen auf dem Konzessionsgebiet vor.

Vom Turm der Zentrifugieranlage aus erklärt der Fabrikleiter die einzelnen Stationen. Zuerst zerkleinern Mühlen das grobe Gestein. Dann werden die Brocken mit Wasser gewaschen. Anders als bei der Konkurrenz komme das umweltschädliche Zyanid erst zum Schluss und in geringstmöglichen Dosen zum Einsatz (im Verhältnis 1:800 verglichen mit der konventionellen Goldgewinnung) – stattdessen trenne man mithilfe von fünf Zentrifugen das schwerere Gold vom restlichen Sediment.

Corneille Dena hat in Bamako Metallurgie studiert und vor seiner Einstellung in Kodieran bei verschiedenen ausländischen Minenbetreibern gearbeitet. Doch egal ob Kanadier oder Südafrikaner: Sie seien nicht wie Kollegen, sondern wie Kolonialherren aufgetreten. "Uns Malier haben sie herablassend behandelt, wie Kinder. Das fing beim Umgangston an. Und ging bis zum Gehalt, das sehr viel niedriger ausfiel als bei den ausländischen Mitarbeitern." Hier sei die Arbeitsatmosphäre angenehmer. In Wassoul'Or stellt man bevorzugt Malier ein – auch in Führungspositionen. 1000 Arbeitsplätze habe die Mine bisher geschaffen, und es gibt noch viele Menschen, die auf einen Job hoffen.

Glücklich, wer in der Werkssiedlung unterkommt. Reihen weiß getünchter Häuschen mit Blechdach blinken wie Satelliten einer entfernten Zivilisation aus dem afrikanischen Busch heraus. Die Angestellten leben für 30 Euro Monatsmiete vergleichsweise luxuriös: Klimaanlage, fließend Wasser und Strom sind in Mali keine Selbstverständlichkeit. In der Kantine essen Manager, Arbeiter und auch der gerade gastierende Sprecher des Bergbauministeriums an denselben Tischen. Köche mit weißen Mützen bieten ein für lokale Verhältnisse opulentes Angebot. Curry-Huhn, Lamm-Ragout und Fischfilets. Neben der Kantine befinden sich die Krankenstation und die Grundschule. Für westliche Standards wirken beide ziemlich primitiv. Andererseits: Zuvor gab es hier nichts dergleichen. Nun stehen Schule wie medizinischer Service auch den Nachbarn der umliegenden Dörfer kostenfrei zur Verfügung.