Respekt in den USA - Ein Land voller Helden

- Als Auswanderer in die USA hätte der Hauptmann von Köpenick eine glänzende Karriere gemacht, denn vor Uniformen stehen Amerikaner gern stramm. Fast jedes größere Sportereignis beginnt nicht nur mit der Nationalhymne, der man aufrecht stehend zu lauschen hat, sondern gern auch mit einem Überflug von Kampfjets und einer Handvoll Soldaten oder Veteranen, die in voller Montur aufs Spielfeld marschieren und sich vom Publikum feiern lassen. Wer die Zurschaustellung militärischer Macht als Freizeitunterhaltung zu kritisieren wagt, begibt sich - je nach Sitznachbar - auf gefährliches Terrain.

Zwar spricht man sich hier grundsätzlich mit dem Vornamen an - von Ärzten, Senatoren und dem Präsidenten einmal abgesehen. Aber wer Epauletten, Orden, Mütze oder Helm mit einem halbwegs offiziellen Wappen trägt, der ist ein Held. Das Wörtchen "Hero" wird fast automatisch für Soldaten, Polizisten, Feuerwehrleute verwendet, auch wenn sie nur ihren Job machen, der zuweilen gefährlich, aber nicht immer heroisch ist. An ihrem Sockel rüttelt man höchstens vorsichtig oder besser gar nicht.

Bei den Sozialleistungen oder der Pflege für Veteranen mag gespart werden. Aber in der öffentlichen wie veröffentlichten Meinung verneigt sich jeder ungefragt vor denjenigen, die das staatliche Gewaltmonopol exekutieren. Wird ein Polizist angeschossen, eilt der Bürgermeister ins Krankenhaus; kommt ein Beamter im Dienst ums Leben, ist das selbst in der Millionenstadt New York der Boulevardpresse ein seitenfüllendes Porträt wert. Die so Verehrten bestehen darauf, dass man ihnen Respekt zollt: Wer in eine Polizeikontrolle gerät und angeblafft wird, hält besser den Mund, denn Schlagstock und Handschellen sitzen locker. Mit vermeintlichem Widerstand gegen Beamte schafft man es mühelos erst in die Zelle und dann in die abendlichen Lokalnachrichten.

Respekt vor den Symbolen des Staates wird Kindern früh anerzogen. So sagen schon Erstklässler jeden Morgen vor Unterrichtsbeginn den Treueschwur auf Fahne und Republik auf, die rechte Hand auf dem Herzen. Da zumindest auf dem Papier alle Religionen und Sekten einträchtig und gleichwertig existieren und praktizieren, ist die Verneigung vor der großen Nation der kleinste gemeinsame Nenner, dem sich keiner entziehen darf. Schon die Frage, ob das Militär an Highschools die nächste Generation Helden rekrutieren darf, kommt vielen US-Bürgern unpatriotisch vor.

Das Chaos ist nur einen Tagesritt entfernt

Ebenso archaisch-verwunderlich ist der Umgang mit den Höflichkeitsfloskeln "Sir" und "Ma'm", die kein Mensch bei gesundem Verstand im Alltag verwendet - es sei denn, Dienstleister und Uniformierte wollen mit drei kleinen Buchstaben aus vergangenen Jahrhunderten Respekt heucheln. Wenn etwa die Sicherheitsleute am Flughafen Passagiere anbellen, gefälligst Schuhe und Gürtel auszuziehen, schieben sie ein passiv-aggressives "Sir!" hinterher - was mit Achtung vor der angesprochenen Person ungefähr so viel zu tun hat wie mit der Liebe des Cowboys zum Rind.

Der Uniformkult hat historische Wurzeln. In einem jungen Staatswesen, das sich vor 150 Jahren noch in die Natur und auf das Territorium vermeintlicher Wilder vorarbeitete, waren die Hüter des Gesetzes hartbeinige Vollstrecker, die Glücksritter, Pioniere und Ganoven in Schach halten mussten. Ein Sheriff- oder Marshal-Stern legitimierte zum Richten und Rächen. Das Chaos war immer nur einen Tagesritt entfernt und musste mit harter Hand bekämpft werden.

Kein Wunder, dass Hollywood bis heute diese Storys immer wieder aufwärmt, von der Neuverfilmung des John-Wayne-Klassikers "True Grit" (deutsch: "Der Marshal") über "Batman" bis zu Krimiserien auf allen Kanälen. Fast immer zeigt ein strahlender Held den Bösewichten, wer das Sagen und das Recht auf seiner Seite hat. Das Blut mag fließen, Unschuldige auf der Strecke bleiben, aber vor diesem Heilsbringer mit scharfem Stahl oder vollem Magazin beugt das bedrängte Volk das Knie - und sei es auch nur im Kino. Selbst ehemalige Militärs wie der bekannte Politologe Andrew Bacevich bescheinigt seinen Landsleuten, einem tief sitzenden Militarismus verfallen zu sein.

Die Kehrseite des fast grenzenlosen Respekts für Gesetzeshüter im Innern wie im Äußeren ist die Faszination für Schuld und Sühne. Philosophen und Juristen wundern sich seit Langem über den seltsamen Widerspruch, dass es in den USA keine klare Mehrheit mehr für die Todesstrafe gibt, aber in 34 von 50 Bundesstaaten weiterhin Hinrichtungen stattfinden, allein 46 im vergangenen Jahr.

Der Soziologe David Garland hat sich unlängst in einem dicken Wälzer mit der archaischen Sonderstellung befasst, die die Vereinigten Staaten damit unter modernen Industrienationen einnehmen. Sein Fazit: Vergeltungs- und Rachegelüste auf lokaler Ebene, die bis in die Kolonialzeit zurückreichen, halten eine veraltete Praxis am Leben. Bürger verfolgen wie gebannt den täglichen Schwall an wenigen realen und vielen fiktiven Gewaltverbrechen in den Medien. Politiker wie Richter, die beide vom Volk gewählt werden und deshalb Wahlkampf treiben müssen, geben ihnen laut Garland die Antwort, die sie hören wollen und die ihre Mischung aus Angst, Wut und Rache am besten befriedigt: "tough on crime" zu sein, also den erbarmungslosen Sheriff zu spielen.

Hinzu kommt, dass eine Uniform einer der wenigen Trümpfe ist, den man in dieser locker-legeren Gesellschaft ausspielen kann. Das Herkunftsland der Blue Jeans kennt wenig Titelverliebtheit und akademische Buckelei. Kaum jemand kommt auf den Gedanken, mit einem Dr. auf der Visitenkarte oder auf dem Türschild zu protzen. Erfolgreiche Unternehmer schlurfen mit Joggingschuhen und Sweatshirt durch die Gegend. Titel behält man für sich, wenn es nicht um firmeninternes Machtgebaren geht.

So sind die Zeichen, die den Status verraten, für Nichtamerikaner schwer zu erkennen und zu deuten. Nadelstreifenanzug und klobige Armbanduhr sind es nicht, eher das kleine Logo der Elite-Universität an der Baseballmütze. Und natürlich die moderne Version des Sheriff-Sterns - etwa die Abzeichen der Transportation Security Administration, die Schutz vor dem Chaos und den modernen Kräften der Finsternis versprechen. -